Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к 830 тысячам человек

«Сегодня в Московской области зарегистрировано 829 750 самозанятых. Относительно начала года рост составил более 177 тысяч, что в процентном соотношении - 27,1%. При этом больше всего самозанятых зарегистрировано в апреле. В этом месяце количество предпринимателей в статусе самозанятых увеличилось более чем на 20 тысяч», - сказала Екатерина Зиновьева.

Мининвеста напомнил, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты» для предпринимателей и самозанятых Подмосковья. Участие в форуме бесплатное, но понадобится регистрация.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта - 24,8%. Поэтому поддержка этого сектора экономики остается одной из главных задач региона.