13 марта 2024, 12:22

Число представителей МСП выросло на 8,5 тысячи в Подмосковье с начала года

Пресс-служба ПСБ
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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева выступила на Финансовом форуме «Просто капитал». Она рассказала о динамике роста числа представителей МСП в регионе.

«Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на 8,5 тысячи - сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тысяч субъектов МСП, в том числе 303,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тысяч самозанятых», - отметила Зиновьева.

По ее словам, почти 30% поступлений в бюджет Московской области обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса.

«Наша глобальная задача - максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия. В рамках этой стратегии мы в том числе сосредоточимся на развитии особой категории МСП+», - подчеркнула Зиновьева.

Данная категория представляет собой предприятия, которые находятся в процессе перехода из сегмента МСП в группу крупных предприятий. Таких компаний достаточно много в регионе.

Еще одно приоритетное направление Подмосковья - развитие экспорта. Главная цель - выйти на новый качественный уровень как области в целом, так и подмосковным брендам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске.

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Инвестиции Бизнес Промышленность
13 марта 2024, 12:55
Сети, письма, пряники. «Неделя добрых дел» началась во всех школах Подмосковья
МИСК МО
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Школьники из разных уголков Подмосковья плетут маскировочные сети, расписывают пряники и пишут письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел». Акция, организованная министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области, затронула все города региона.

Акция обрела вторую жизнь, к ней присоединились неравнодушные люди и предприниматели. 11 марта в Подмосковье стартовала уже «Неделя добрых дел» - занятия идут во всех школах региона. Дети плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам со словами поддержки, расписывают печенье и имбирные пряники. Все это доставят «за ленточку».

«Я думаю, что солдатам сейчас очень трудно, и они бы хотели почувствовать себя как дома. Для этого наши 11-классники сделали пряники, а мы их декорируем, украшаем глазурью разных цветов. Потом пряники отвезут нашим бойцам. Надеюсь, что они будут очень рады», - говорит 7-классница Арина Анисимова из гимназии № 7 в Коломне.

«Важно, чтобы все было прочно, хорошо натянуто. Надеюсь, что наши маскировочные сети помогут бойцам. Мы делаем их со всей душой», - говорит Василиса Абрамова из 8 «Б» школы № 5 в Лобне, которая вместе с друзьями плетет маскировочные сети.

«Здравствуй, дорогой защитник нашей Родины! Трудно представить, как тяжело тебе приходится на фронте, какой ужас ты пережил и сколько трагедий увидел. Спасибо тебе, солдат, за твою самоотверженность и героизм! Хочу пожелать только одно - вернуться домой к семье целым и невредимым!», - зачитал отрывок из своего письма 11-классник СОШ № 1 в Орехово-Зуеве Артур Стаханский.

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«В апреле 2022 года по инициативе подмосковных школьников стартовала акция „Доброе дело“. Ее поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Сначала ребята собирали помощь у себя в школах, затем акция разрослась. За это время из Подмосковья отправили более 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза», - рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

Инвестиции Бизнес Промышленность
13 марта 2024, 12:53
Всероссийский турнир по боксу стартовал в Балашихе
Телеканал «360»
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Соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта Советского союза Виктора Агеева начались в Балашихе. Турнир собрал в ледовом дворце спортсменов из 15 регионов страны.

На соревнования приехали представители Москвы, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Бои будут проводиться в течение пяти дней среди участников в 13 весовых категориях. Балашиху на турнире представят 20 спортсменов. Заключительные бои пройдут на «Арене Балашиха» 16 марта в 17:00.

«Наша школа профессионально подходит к подготовке, а наш боксер Дмитрий Двали успешно выступает. Поэтому все ребята имеют реальные шансы на победу», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Он добавил, что турнир по боксу проводят в Балашихе с 2001 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Спортсмены Бокс Балашиха
13 марта 2024, 12:45
Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на первенстве России по шашкам
Артем Куличкин
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Подмосковные спортсмены приняли участие в первенстве России по русским шашкам. В копилке Московской области золото и три бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Иван Илясов занял первое место в классической программе и третье место - в молниеносной среди юниоров до 20 лет. Даниил Леонидов выиграл бронзовую награду в молниеносной программе среди юниоров до 27 лет, а Владислава Миронов завершил тройку лидеров в классической программе среди юношей до 17 лет.

Всего в чемпионате приняли участие более 190 спортсменов. Московскую область на первенстве России представляли девять человек.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены
13 марта 2024, 12:25
Число проверок бизнеса в Подмосковье снизилось на 33% с начала года
Медиасток.рф
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Количество проверок бизнеса снизилось в Подмосковье снизилось более чем на треть за год. С начала года провели около 240 таких мероприятий, что на 33% ниже, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в минувшем феврале инспекторы провели 51 провеку и 1,2 тысячи профилактических мероприятий. Они вынесли свыше 900 предостережений, из которых более половины выданы Минтрансом в адрес перевозчикам такси за несоответствие стандартам.

В ведомстве добавили, что за этот период проло более 300 профилактических мероприятий, из которых 91 провели сотрудники стройнадзора.

Для удобства предпринимателей в регионе налажена система взаимодествия с надзорнми органами. Так, бизнес может получить телефонную консультацию.

Подать заявку на профилактический визит и консультацию можно по ссылке.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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