Число пострадавших на железной дороге в Подмосковье снизилось на 26% с начала года

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В Минтрансе Подмосковья отметили, что на снижение числа пострадавших повлияла работа, которую проводят в регионе для повышения безопасности на ж/д. В области строят и ремонтируют пешеходные переходы, закрывают опасные тропы, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения.

«В Подмосковье ведется активная работа по снижению смертности и травматизма на железной дороге, благодаря чему удается сохранять сотни жизней. Это в том числе и большая информационно-профилактическая работа», - сообщил зминистр транспорта Московской области Алексей Гержик.

У железнодорожных станций регулярно проводятся рейды с волонтерами, в школах проходят уроки и лекции.

Пешеходные переходы через пути, построенные по новому стандарту, откроют еще в нескольких городских округах Подмосковья до конца года. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что это крытые объекты, оснащенные лифтами и адаптированные для комфорта инвалидов.

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