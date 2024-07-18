18 июля 2024, 21:19

Число посетителей парка Толстого в Химках выросло на 40% в 2024 году

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Второе место по посещаемости среди парков Подмосковья занял Парк культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках. На прошлой неделе его посетили 57 тысяч человек: это почти на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.

В парке Толстого стартовал второй этап реконструкции. Строители обустраивают 12 гектаров территории в зеленой зоне. Здесь организуют площадки для развлечений и отдыха, отремонтируют дорожно-тропиночную сеть и систему освещения.

«Количество посетителей химкинского парка Толстого ежегодно растет. Во многом это стало возможным благодаря тому, что местная администрация уделяет особое внимание развитию и модернизации зеленых зон муниципалитета», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Также парк оборудован пляжем, спортивной и концертной площадками. Обустроена и летняя читальня на свежем воздухе: по пятницам здесь организуют мастер-классы и программы, а все желающие могут поучаствовать в обсуждении литературных произведений.

На территории парка установлены аттракционы и колесо обозрения. Местное колесо - одно из самых высоких в Подмосковье.

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Отдых Химки Парки
18 июля 2024, 21:44
Жителям Химок проведут лекцию о ХXII летних Олимпийских играх в Москве
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Жители Химок смогут побывать на лекции, посвященной ХXII летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Мероприятие пройдет 19 июля в ДК «Контакт».

Продолжаются патриотические встречи в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Так, 19 июля в 10:00 в местном ДК «Контакт» для горожан прочитают лекцию о том, как в 1980 году в Москве были организованы ХXII летние Олимпийские игры. Все желающие смогут посетить ее бесплатно.

«История этого события по-настоящему интересная. ХXII летние Олимпийские игры 1980 года стали первой Олимпиадой, проведенной на территории Восточной Европы, к тому же и в социалистической стране. Поэтому лекция обещает быть захватывающей», - поделилась депутат муниципального Совета депутатов Юлия Ишкова.

Благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» химчане принимают участие в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками СВО и других тематических событиях. Мероприятия проекта объединяют жителей всех возрастов: от самых маленьких, до старшего поколения.

«Я рад, что в Химках начали реализацию такого замечательного проекта! Он позволяет жителям интересно и с пользой провести время, не выезжая за пределы округа. На таких встречах химчане могут не только узнать для себя что-то новое, но и найти единомышленников», - подчеркнул депутат местного Совета депутатов Александр Васильев.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила: в Химках большое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Здесь при содействии главы округа Дмитрия Волошина и по инициативе местных жителей создан виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Там можно найти аудиозаписи рассказов ветеранов о военном времени, военную литературу и экспонаты городских музеев.

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Химки Молодежь Патриотизм
18 июля 2024, 20:54
Сурдоспортсмены из Химок установили рекорд на чемпионате по легкой атлетике
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Воспитанники химкинского физкультурно-спортивного клуба «Благо» выступили в составе сборной команды Московской области на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха. В результате установили рекорд и принесли в копилку клуба четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

На состязания съехались более 300 спортсменов из 40 российских регионов, а также из Белоруссии.

Рекордсменка Чемпионата России Диана Куликова заняла первое место на дистанции 3000 метров с препятствиями. Также она взяла серебро на дистанции 10000 метров. Легкоатлет Алексей Кузьменко стал трижды победителем на дистанциях 800, 1500 и 5000 метров. А спортсмен Алексей Ельников завоевал серебряную и бронзовую медали.

«В химкинском клубе для инвалидов „Благо“ формируется как адаптивная физическая культура, так и спорт высших достижений. Члены клуба участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России. Я очень рад, что администрация Химок помогает инклюзивному спорту развиваться», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Недавно спортсмены клуба «Благо» представили Химки на Чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Наталья Саичина стала чемпионкой России в беге на дистанции 400 метров с барьерами, а также завоевала серебряную медаль в другой дисциплине. Атлет Павел Саркеев дважды финишировал вторым на дистанциях полтора и пять километров.

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Спортсмены Химки Рекорды
18 июля 2024, 20:24
Конкурс на включение в кадровый резерв ГУСТ завершился в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел в регионе. Комиссию возглавил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Кирилл Григорьев.

По его словам, кадровая политика ведомства нацелена на привлечение молодых и квалифицированных специалистов, способных предлагать нестандартные решения и осваивать новые технологии. Он отметил, что центральный аппарат ведомства и инспекторский состав нуждаются в амбициозных и креативных сотрудниках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова подчеркнула, что президентом России утверждены приоритетные национальные проекты, включая проект 'Кадры', который направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Сегодня мы прособеседовали более 100 кандидатов, - указала Светлана Викулова.

Она также выразила надежду, что граждане, прошедшие собеседование, уже в ближайшее время станут частью большой команды и будут трудиться во блага Подмосковья, учитывая интересы местных жителей.

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конкурсы
18 июля 2024, 20:05
Стартовал первый этап благоустройства Кучинского лесопарка в Балашихе
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Совместно с подрядчиками и сотрудниками администрации округа начало работ по благоустройству Кучинского лесопарка проверил глава Балашихи Сергей Юров. Всего программа реконструкции лесопарка площадью 115 гектаров рассчитана на три года.

В первую очередь обустроят территорию вдоль Вишняковского пруда: от Разинского шоссе до усадьбы Горенки.

Строители уже приступили к работам. Рядом с водоемом спилили старые деревья и убрали валежник. В ближайшее время организуют детскую и спортивную площадки, обустроят пешеходную дорожку. В планах - очистка берега и устройство песчаного пляжа и газона. Позаботятся и о безопасности: установят освещение и камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион».

«Летом мы активно благоустраиваем общественные пространства города, следим за содержанием существующих парков и скверов, создаем новые зоны отдыха. Кучинское лесничество - это большая территория. На первом этапе благоустроим около 30 гектаров. У Вишняковского пруда со стороны Разинского шоссе будет обустроена парковка, установлен павильон, появятся точки общепита. Основные работы будут выполнены летом, часть из них продолжим в 2025 году», - подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

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Благоустройство Балашиха Парки

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