Число посетителей парка Толстого в Химках выросло на 40% в 2024 году

В парке Толстого стартовал второй этап реконструкции. Строители обустраивают 12 гектаров территории в зеленой зоне. Здесь организуют площадки для развлечений и отдыха, отремонтируют дорожно-тропиночную сеть и систему освещения.

«Количество посетителей химкинского парка Толстого ежегодно растет. Во многом это стало возможным благодаря тому, что местная администрация уделяет особое внимание развитию и модернизации зеленых зон муниципалитета», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Также парк оборудован пляжем, спортивной и концертной площадками. Обустроена и летняя читальня на свежем воздухе: по пятницам здесь организуют мастер-классы и программы, а все желающие могут поучаствовать в обсуждении литературных произведений.

На территории парка установлены аттракционы и колесо обозрения. Местное колесо - одно из самых высоких в Подмосковье.

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