Число очагов непарного шелкопряда в Подмосковье снизилось

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, по сравнению с весной прошлого года количество кладок и численности яиц этого вредителя снизилось почти в три с половиной раза.

«Анализ полученных данных дает основание полагать, что при выполнении обработки действующих очагов и отсутствием температурных аномалий этим летом мы ожидаем снижение численности этого вредителя до нормативных показателей», - рассказал Агулов.

В этом году обработку очагов непарного шелкопряда проведут по технологии «сухого тумана» - аэрозольным способом с применением биологического препарата, безвредного для человека.

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