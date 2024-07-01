Число обращений к администрации больницы в Мытищах снизилось с начала года

Стало меньше не только личных обращений и обращений, принятых по горячей линии, но и сообщений в социальных сетях. По мнению руководства учреждения, причиной стало то, что большинство вопросов решается на начальном этапе в телеграм-канале «Мытищи.Здоровье».

«Если сравнивать данные за второй квартал прошлого года с результатами этого года, то количество обращений сократилось в два раза. И даже по сравнению с маем, обращений также стало гораздо меньше. В основном, пациенты обращают внимание на вопросы этики и деонтологии. Мы работаем в этом направлении», - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Екатерина Склярова.

На еженедельной конференции также обсудили привлечение кадров в поликлиники и больницы Мытищ и перспективы развития системы здравоохранения в округе.

По вопросам оказания медпомощи жители могут обратиться по телефонам горячей линии главного врача: +7 (498) 602-03-59 доб.18035, 8 (977) 131-61-75. Также работает горячая линия по вопросам работы взрослых поликлиник: +7 (90) 01-49-12-65. Звонки принимаются и на горячей линии по вопросам работы детских поликлиник: +7 (900) 149 1262.

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