04 июля 2024, 21:06

Число нарушителей атрибутики такси снизилось в Подмосковье на 17% за год

Пресс-служба Минтранса МО
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Нейросеть за полгода обнаружила свыше четырех тысяч нарушений атрибутики такси в Подмосковье. Этот показатель снизился примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По словам заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, в случае выявления нарушений, водителям выписываются предостережения.

«В случае невыполнения специальных требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области», - указал Алексей Гержик.

С октября 2021 года контроль за соответствием региональному стандарту машин такси ведет полностью автоматизированная система «Такси-контроль», разработанная специалистами «Урбантех».

Она позволяет обнаруживать нарушения атрибутики у таксопарков без участия инспекторов Госавтоинспекции. Нейросеть, осуществляющая анализ материалов с камер фотовидеофиксации, а также обнаруживает автомобили с нарушениями цветовой гаммы.

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Алексей Гержик Такси Водители Нейросети
04 июля 2024, 20:47
Педагог из Химок Анна Трошина приняла участие в форуме «Дошкольники России»
Администрация Химки г.о.
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Воспитатель дошкольного отделения «Лесная сказка» при школе № 30 Анна Трошина провела мастер-класс на VII Всероссийском форуме с международным участием «Дошкольники России». Форум объединил свыше 200 педагогов со всех уголков России.

Участники встречи обсудили лучшие методы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Анна Трошина провела лекцию на тему патриотического воспитания, основываясь на собственном опыте. Химчанка работает воспитателем шесть с половиной лет, три из них - в «Лесной сказке».

«Мой проект связан с Всероссийской акцией „Живые письма дошкольников“. В рамках которого дети учатся выражать свои мысли не только словами, но и картинками, собственными рисунками. Воспитатели помогают ребятам рассказать о своем городе, его культуре и традициях и отправить письма детям из разных уголков России», - поделилась Анна Трошина.

Педагог рассказала, что прививает детям любовь к Родине с ранних лет. Их интерес она привлекает с помощью игрового формата: воспитанники ищут города России на карте и сочиняют письма для друзей из дальних краев. Так они узнают историю и культуру своей страны.

Участники форума также попытались придумать интерактивные занятия для привлечения интереса дошкольников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Химки Россия Патриотизм Образование
04 июля 2024, 20:35
Подмосковье представит достижения региона на «АРТ-ЭКСПО» в Крыму
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму с 26 по 28 июля 2024 года. В эти дни на выставке «АРТ-ЭКСПО» будут представлены культурные и гастрономические достижения различных регионов России, включая Подмосковье.

Темой стенда Московской области в этом году стала фраза «Подмосковье - это любовь». Организацией работы стенда и формированием делегации занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Министр Екатерина Швелиде отметила, что до начала фестиваля «Таврида.АРТ» остается совсем немного времени. Она подчеркнула, что Подмосковье богато историей, традициями, культурой, вкусными блюдами, а также талантливыми молодыми людьми.

«Мы постараемся сделать так, чтобы в нашем „домике“ на Тавриде в Крыму все смогли полезно и приятно провести время. Не отступаем от нашего главного девиза: „Подмосковье - это любовь!“» - указала Швелиде.

Выставка «АРТ-ЭКСПО» является традиционным элементом фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Каждый участник представит свой уникальный стенд, отражающий домашний уют, местные традиции и гостеприимство. На мероприятии будут проводиться мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Крым Фестивали
04 июля 2024, 20:06
Полумарафон «Сергиевым путем» пройдет в Подмосковье 13 июля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Полумарафон «Сергиевым путем» пройдет в Сергиевом Посаде 13 июля. Соревнования являются третьим этапом летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья».

Участникам будут доступны дистанции в три, пять, 10 и 21,1 километра. Стартовать спортсмены будут на Красногорской площади. При этом пробежать три километра смогут все желающие без ограничений и хронометража, при условии регистрации на официальном сайте мероприятия.

Участники полумарафона пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят главные достопримечательности и после мероприятия смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру и другие интересные места региона. Гостей также ждут в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».

Для детей от четырех до 11 лет будет организованы забеги на расстояниях 300 и 600 метров, участие для них бесплатное. Родители должны зарегистрировать детей на портале события.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
04 июля 2024, 19:37
Судебные приставы Подмосковья прошли отбор на право ношения зеленого берета
ГУФССП России по Московской области
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Предварительные испытания, определяющие право судебных приставов по обеспечению порядка судов носить зеленый берет, прошли в Подмосковье. Отборочный этап провели на полигоне военной части в Николо-Урюпино.

Соревнования являются частью всероссийских испытаний, запланированных на сентябрь, где к участию будут допущены лучшие физически подготовленные судебные приставы, успешно прошедшие отбор на региональном уровне. В этом году 19 представителей судебной системы из Главного управления ФССП России по Московской области решили испытать свои силы на первоначальном этапе.

Испытания включали различные физические упражнения, сборку и разборку оружия, стрельбу из пистолета и автомата, а также демонстрацию навыков самообороны. Участникам также предстояло показать знание тактических особенностей оружия.

Из 19 судебных приставов, участвовавших в испытаниях, четверо лучших по обеспечению порядка судов Московской области прошли на всероссийский уровень соревнований.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад

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