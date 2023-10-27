Число нарушений на объектах жизнеобеспечения Подмосковья снизилось на 11% за неделю
Аварийно-восстановительная служба Московской области за минувшую неделю выявила 187 технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения региона. По сравнению с прошлой неделей, их количество сократилось на 11%.
Оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 38 выездов в населенные пункты Московской области. Из 187 нарушений 16 касались обеспечения потребителей холодной водой, а 34 - горячей, 46 - теплом, 69 - электричеством. На сегодняшний день все они устранены.
В общей сложности с начала 2023 года сотрудники «МОС АВС» выполнили почти шесть тысяч выездов в муниципальные образования. Из них рабочие бригады выезжали 1,2 тысячи раз, а оперативные группы совершили 4,7 тысячи проверок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей из регионального бюджета.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».