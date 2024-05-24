Число МСП в Подмосковье выросло на 30% за пять лет

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил порядка 30%. Сегодня предприниматели Московской области наиболее активно заняты в сфере оптовой и розничной торговли - 34%, перевозок - 10%, а также в строительстве и ремонте - 8%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Всего же в секторе МСП занято почти два миллиона человек. По словам Зиновьевой, для предпринимателей Подмосковья действует ряд мер поддержки. Например, в течение года представители бизнеса могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В регионе также действует субсидия на покупку и лизинг оборудования. Помимо этого, отдельные меры поддержки созданы для социальных предприятий.

С подробной информацией о мерах поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».