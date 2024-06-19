Число компаний в секторе МСП Подмосковья увеличилось на 20% за 5 лет

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с 2019 года количество занятых в секторе МСП увеличилось на 47%. Это очень хорошие показатели динамики.

За период с 2019 по 2023 год количество компаний в секторе МСП выросло на 20%, достигнув почти 440 тысяч субъектов к началу 2024 года.

Кроме того, в Подмосковье увеличилось и количество самозанятых граждан в 8,9 раз и на начало текущего года достигло более 650 тысяч.

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