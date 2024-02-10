Число ДТП в Подмосковье в 2023 году снизилось на 0,6%

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Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, количество ДТП с пострадавшими сократилось на 0,6% по сравнению с данными 2022 года.

«Также почти на 2% снизилось количество раненых и почти на 7% уменьшилось количество погибших», - заявил Гержик.

Он отметил, что положительная динамика наблюдается на региональных и муниципальных дорогах.

Как пояснили в ведомстве, самыми частыми видами аварий в прошлом году были наезды на стоящие транспортные средства и столкновения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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