Число аварий на сетях водоснабжения в Подмосковье снизилось на 15% за месяц

Читайте нас в:

За месяц МОС АВС взяла на контроль 193 аварий, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких показателей удалось достичь за счет прогресса в эффективности работы профильных служб.

«Снижение числа технологических нарушений и увеличение протяженности проверенных тепловых сетей свидетельствует о том, что наши усилия по модернизации и улучшению коммунальной инфраструктуры дают свои результаты», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Например, в июне в Павловском Посаде проверили дом на улице Кирова - специалисты подтвердили высокое качество водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».