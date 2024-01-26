Число аварий на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье снизилось на 5% за неделю
За неделю аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о технологических сбоях на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье. Это на 5% меньше, чем неделей ранее.
Всего за указанный период оперативные группы выполнили 90 выездов в муниципальные образования региона.
Отмечается, что 90 обращений касались теплоснабжения, 86 - горячего и холодного водоснабжения, 104 - обеспечения потребителей электричеством.
С начала года сотрудники «МОС АВС» выполнили 429 выездов, из них рабочие бригады выезжали 173 раза, оперативные группы - 256 раз.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».