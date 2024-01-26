Число аварий на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье снизилось на 5% за неделю

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Всего за указанный период оперативные группы выполнили 90 выездов в муниципальные образования региона.

Отмечается, что 90 обращений касались теплоснабжения, 86 - горячего и холодного водоснабжения, 104 - обеспечения потребителей электричеством.

С начала года сотрудники «МОС АВС» выполнили 429 выездов, из них рабочие бригады выезжали 173 раза, оперативные группы - 256 раз.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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