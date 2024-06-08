Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в Химках

Чирлидеры из Донецка приехали в Химки на спортивные сборы и примут участие в турнире «Надежды России». Помимо тренировок, девочки посещают различные мероприятия, такие как театры и экскурсии.

Предприятие специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных компонентов без химических добавок и сахара. В ходе мастер-класса чирлидеры научились готовить фруктово-ореховые батончики. Директор по развитию производства компании поделился, что их миссия - создавать продукты, которые приносят удовольствие и полезны для здоровья.

Отметим, что всероссийский фестиваль спорта «Надежды России» впервые пройдет в Химках. Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта, и 8 июня в Баскетбольном центре «Химки» пройдут соревнования по шести различным видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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