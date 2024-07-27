27 июля 2024, 22:09

Четырнадцатая экспозиция «Импульс. АРТ» открылась в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В молодежном центре «Импульс» в Мытищах открылась четырнадцатая экспозиция в рамках пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Это уникальное мультиформатное место не только предлагает зрителям возможность ознакомиться с креативными и оригинальными экспонатами, но и служит зоной отдыха для всех желающих.

Посетители смогут насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми творцами. Каждый экспонат перенесет вас в удивительный мир красоты и искусства, вдохновляя на новые идеи и открытия.

В рамках торжественного открытия была проведена экскурсия по локациям экспозиции, где каждый гость смог задать вопросы авторам работ и узнать все секреты их создания.

Напомним, что пространство талантливой молодежи «Импульс. АРТ» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 9 августа включительно. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Выставки Мытищи
27 июля 2024, 22:19
«Гордимся!» Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Междугородной олимпиаде по физике
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.

«Гордимся! Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь забрали золото, а Александр Анисимов - серебро. Поздравляю ребят и их учителей. Желаю дальнейших успехов!», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран.

«Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной - школьники из Подмосковья», - отметил губернатор.

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Андрей Воробьев Золото Учителя Школьники Иран Долгопрудный
27 июля 2024, 22:03
Школьники из Долгопрудного победили на Международной олимпиаде по физике в Иране
Медиасток.рф
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Подмосковные школьники в составе российской сборной выиграли четыре золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по физике. Состязания, в которых приняли участие ребята из 40 стран, прошли в 21 по 27 июля в иранском Исфахане.

Победителей поздравил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил высокий уровень подготовки и трудоспособности учеников, которые достойно представили Россию.

Ребят поздравил также министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Поздравляю ребят с этим прекрасным результатом. Развитие отечественного олимпиадного движения имеет большое значение для нашей системы образования. Оно позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау», - сказал он.

Ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы Егор Потапов, Даниил Гаврилов завоевали золотые медали, а призером стал Александр Анисимов, выигравший серебро.

Алексей Гашпар, представивший московскую школу № 1589, завоевал еще одну золотую медаль.

Ребятам предстояло пройти два тура олимпиады. В первом юные физики решали теоретические задачи, а второй - экспериментальный, на котором школьники выполняли лабораторную работу.

Школьники готовились к олимпиаде на учебно-тренировочных сборах в Московском физико-техническом институте.

«Российские школьники показали великолепные результаты в решении сложных задач на Международной физической олимпиаде в Иране. Безусловно, их блестящее выступление - это заслуга самих ребят и талантливая работа тренерского штаба МФТИ», - подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

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Школы Школьники Иран Долгопрудный Образование
27 июля 2024, 22:03
Администрация Мытищ провела встречу с местными представителями бизнеса
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации Мытищ состоялась встреча с представителями малого и среднего предпринимательства. Главной темой стало изменение налогового законодательства с 1 января 2025 года.

Сейчас в Мытищах функционирует более 23,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, и их количество продолжает расти. С начала года численность предпринимателей увеличилась на 4,4%, а прирост самозанятых составил 27,5%.

Организаторы мероприятия подчеркнули важность поддержки бизнеса как основы стабильной экономики, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых отчислений. Мытищинские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки и получить консультации для дальнейшего успешного развития своих проектов.

Президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» Олег Чернов и глава фермерского хозяйства «ДАНС» Дмитрий Валигурский получили благодарности от депутата Госдумы Вячеслава Фомичева за их вклад в развитие предпринимательства в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
27 июля 2024, 21:45
Жители Мытищ присоединились к акции «Собери ребенка в школу»
Unsplash
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С 27 июля по 10 августа в Мытищах пройдет акция «Собери ребенка в школу». Это мероприятие по сбору гуманитарной помощи для детей и школ, расположенных в новых субъектах Российской Федерации.

В рамках акции участники собирают самые необходимые канцтовары: ручки, карандаши, ластики, тетради, альбомы, фломастеры, линейки и многое другое.

Все желающие принять участие могут принести канцтовары в центр культуры Подмосковья на Пионерской улице, строение № 2, в Дом культуры «Яуза» на улице Мира, 2а.

Также пожертвования можно оставить на улице Крупской, 11а, с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в пятницу с 09:00 до 16:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Школьники Общественные акции

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