18 августа 2024, 11:45

Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта

Телеканал «360»
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Четырем школьникам из Наро-Фоминска вручили первые паспорта в администрации городского округа. Торжественная церемония прошла в зале заседаний.

Прокурор Наро-Фоминска Василий Атнонов-Романовский и заместитель главы городского округа Елена Кузнецова вручили подросткам цветы и памятные сувениры от Романа Шамнэ.

Данила Коростелев горд, что стал полноправным гражданином России.

«Для того, чтобы церемония вручения запомнилась, конечно, надо вручать его в торжественной обстановке. На настроение влияет все: звучит гимн, показывают фильм об истории паспорта, вручают памятные подарки, девочки получают цветы. Это приятно. Сегодня я даже видела у некоторых родителей слезы на глазах», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Участники торжественной церемонии познакомились с историей паспорта и сделали фотографии на память.

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Наро-Фоминск Паспорта
18 августа 2024, 12:42
Международный турнир по гандболу «Кубок губернатора» открыли в Чехове
Телеканал «360»
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Церемония открытия международного турнира по гандболу «Кубок губернатора» прошла во дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове. Сборная Ирана «Табас» и «Пермские медведи» сыграли первый матч.

Обе команды забирали друг у друга преимущество, однако «Пермские медведи» сумели победить со счетом 28:23.

Торжественное открытие кубка прошло после первого матча. Творческие коллективы Чехова вышли на паркет дворца спорта «Олимпийский».

Действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» сразились с командой гандбольного клуба «Минск». В первом тайме игра шла на равных, но во втором - хозяева площадки забили несколько голов и определили исход матча. «Медведи» победили со счетом 41:31.

«Мы хорошо сыграли в защите, несмотря даже на большой счет. Мы не плохо отстояли, отработали и убежали в быстрые контратаки», - прокомментировал капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

«Кубок губернатора» Московской области Андрея Воробьева проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Чехов Нацпроекты
18 августа 2024, 12:34
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 августа
Медиасток.рф
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Специалисты Комитета лесного хозяйства Подмосковья зафиксировали пожар, который произошел в Малаховском участковом лесничестве, расположенном в двух километрах от дачного поселка Овражки. Представители ведомства также поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие три дня.

Площадь пожара составила 0,01 гектара. В тушении приняли участие две единицы техники и четыре представителя лесопожарных формирований.

18, 19 и 20 августа на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Талдомском и Шатурском ожидается второй класс опасности, а в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируют первый класс.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов днем, а ночью - 15-20. Синоптики обещают малооблачную погоду. Возможны кратковременные дожди.

В этот день предки особенно акцентировали внимание на здоровье, советуя включить в рацион лук, соль, хлеб и квас, чтобы оставаться здоровыми в течение года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
18 августа 2024, 10:46
Администрация Красногорска провела встречу с жителями в ДК «Подмосковье»
Медиасток.рф
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Администрация городского округа Красногорск провела выездную встречу с жителями в доме культуре «Подмосковье». Специалисты профильных ведомств рассмотрели более 40 обращений.

Практика «выездных администраций» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Красногорска Дмитрий Волков, его заместители и руководители ведомств рассмотрели вопросы транспортного сообщения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Жительница поселка Архангельского поблагодарила администрацию за ремонт пешеходных дорожек в Парке Победы. Подрядчик заменил 2300 квадратных метров асфальта.

Леонид Трестин - руководитель городской патриотической организации, где школьники занимаются реконструкцией сражений, изучают военную историю и участвуют в раскопах. Педагог попросил поддержки у муниципалитета, ведь ребята уже собрали музей из найденных экспонатов.

«Экспонаты все найдены в местах боев Великой Отечественной войны. Есть и печка-буржуйка, и крышка люка от танка Т-34», - рассказал руководитель городской патриотической организации Леонид Трестин.

Специалисты администрации рассмотрели порядка 40 обращений. Все они взяты в работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
17 августа 2024, 18:46
Кубок России по спортивному ориентированию стартует в Химках 29 августа
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Спортсмены из разных регионов России поборются за призовые места на Кубке России по спортивному ориентированию, который пройдет в городском округе Химки с 29 августа по 2 сентября. Участники могут подать заявки до 26 августа.

На Кубке России по спортивному ориентированию свои навыки участники из разных регионов страны продемонстрируют в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-спринт». В состязаниях участвуют мужчины и женщины квалификации не ниже первого разряда.

Судейская комиссия проследит за честностью соревнований. Спортсменов оценят по специальной системе отметок.

Заявки на участие можно подать до 26 августа онлайн на сайте. Состязания пройдут на площадках парка «Толстого» и жилого комплекса «Город набережных» с 29 августа по 2 сентября.

Напомним, в городском округе Химки работают четыре трассы по спортивному ориентированию протяженностью от 900 метров до двух километров. Тренироваться там могут люди разного возраста и уровня подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

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