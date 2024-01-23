Четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup проведут в Подмосковье

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турниры пройдут 28 января, 25 февраля, 31 марта и 21 апреля. На каждом из заплывов ожидают свыше 400 участников. В программу включат индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

По словам многократного чемпиона мира по плаванию и организатора соревнований Евгения Безрученко, на ключевых стартах буду присутствовать известные спортсмены.

«В этом году на ключевых стартах будут присутствовать известные спортсмены, которые не только примут участие в финальных фотосессиях, но и поделятся своими историями успеха с пловцами. Все старты будут показаны в режиме онлайн-трансляций», - сказал он.

Специальным гостем на турнире 28 января станет четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Олег Костин.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.​ Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».