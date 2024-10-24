Четыре трансформаторные подстанции реконструировали в Солнечногорске

В рамках программы по улучшению качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске ведутся работы более чем в 50 населенных пунктах.

Сотрудники «Россетей» устанавливают 14 автоматических пунктов секционирования и модернизируют 25 трансформаторных подстанций в Поварове, Ложках, Менделееве, Новой, Белавине, Алексеевском, Кривцове, Радумле, Жилине и других.

До конца года планируется модернизация 16 участков кабельных линий с заменой на линии большего сечения. Это позволит увеличить пропускную способность и снизить потери напряжения в деревнях и садовых товариществах Хоругвино, Бухарово, Кочугино, Шелепаново, Никифорово, Литвиново, Переслегино, Судниково и других.

Также будет проведена реконструкция четырех линий электропередач общей протяженностью более 40 километров в населенных пунктах Овсянниково, Ложки, Пешки, Терехово, Есипово, Мошницы и Дулепово.

«В Солнечногорске проводят масштабную реконструкцию электросетевых объектов. Она улучшит пропускную способность линии электропередачи и кабелей, снизит потери напряжения и, как итог, повысит качество электроснабжения для наших жителей. В этом году компания „Россети Московский регион“ также прокладывает резервные кабельные и воздушные линии на территории округа. Это обеспечит дополнительную возможность перезапитать потребителя в случае перебоя и минимизировать количество отключений», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Новые электросетевые объекты в Солнечногорске оснащают современным электрооборудованием, включая распределительные пункты, кабельные линии и блок-трансформаторы, что позволит перераспределить и нормализовать нагрузку в ряде населенных пунктов.

Данная программа по повышению надежности электроснабжения реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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