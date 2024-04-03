Четыре рекорда установили 80-летние конькобежцы на соревнованиях в Коломне

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Как рассказал заместитель главного судьи соревнований Геннадий Гмыра, на льду соревновались ветераны конькобежного спорта.

«Ветеранское звание начинается от 30 лет и старше, и сегодня на льду у нас самые возрастные участники, есть в возрасте 85 лет и старше, - пояснил Гмыра.

Конькобежцы установили четыре высших мировых достижения среди женщин в возрасте 80 лет и среди мужчин в возрасте 85 лет.

Программа соревнований включает дистанции 500 метров, тысяча метров, полторы, пять и три тысячи метров.

Победителей определят по лучшим результатам на дистанциях в каждой возрастной группе. Все призеры соревнований получат медали и дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».