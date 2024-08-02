02 августа 2024, 17:49

Четыре преподавателя из Мытищ вошли в число лучших учителей России

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Педагоги из Мытищ победили на всероссийском конкурсе. Четверо преподавателей получат денежное вознаграждение ко Дню учителя.

Учителя из Мытищ прияли участие во всероссийском конкурсе на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Всего из Московской области в список попали 68 учителя. Конкурсная комиссия оценивала преподавателей по нескольким направлениям, в том числе наличие собственных методических разработок, результаты учеников.

Премией отметили учителя физики из школы № 6 Ольгу Афанасьеву, педагога начальных классов из гимназии № 17 Ольгу Васильеву, учителя русского языка и литературы из школы № 19 Ольгу Быкову и ее коллегу из многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Яну Гонгину. Педагоги получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей к профессиональному празднику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Учителя
02 августа 2024, 19:28
Олимпиада школьников стартует в октябре в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищинском филиале Московского Государственного Технического Университета имени Баумана прошло мероприятие, на котором представили новый проект «Олимпиаду школьников». В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с кадровым центром Подмосковья.

Олимпиада стартует в октябре, а итоги планируется подвести во время регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в апреле 2025 года. Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что проект позволит лучшим ученикам городского округа Мытищи бесплатно обучаться в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова, заместитель директора Мытищинского филиала университета Евгений Комаров и начальник отдела подбора, развития персонала и внутренних коммуникаций «Метровагонмаша» Галина Немцова.

Мероприятие подчеркнуло важность взаимодействия образовательных учреждений и кадровых центров для поддержки талантливой молодежи и создания возможностей для их дальнейшего профессионального роста.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Школьники
02 августа 2024, 18:46
Свыше 40 управляющих компаний Подмосковья оштрафовали за нарушения
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Нарушения в содержании многоквартирных домов обернулись штрафами для 41 управляющей компании в Московской области. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассмотрело 58 административных дел, среди которых 12 дел велись с участием представителей компаний.

По итогам разбирательства все управляющие компании признали свою вину в совершении правонарушений, за что они получили соответствующие штрафные санкции. В общей сложности под штраф попали 15 должностных лиц и 41 юридическое лицо.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях России, все управляющие компании и лица, занимая должности, получают предварительное уведомление о времени и месте рассмотрения дел.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы ЖКХ
02 августа 2024, 18:38
Завод по производству уникальных тканей расширил производство в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
В предприятии «Химволокно» в Серпухове начал работу новый специальный цех. Там будут производиться уникальные нити и материалы для оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель главы Серпухова Алексей Воробьев посетил новое производство и ознакомился с передовыми технологиями. Экскурсию по отделению синтетического волокна провели генеральный директор завода «Химволокно» Борис Бескин и его заместитель Лариса Мартакова.

Сейчас на предприятии трудятся порядка 160 человек, а производство функционирует круглосуточно. В новом цехе изготавливают фторлоновые и хлориновые нити и ткани, что позволило увеличить объемы производства в 1,5 раза за последние два года.

Развитие нового направления не только способствует укреплению оборонно-промышленного комплекса, но и положительно сказывается на экономике муниципалитета. Появляются новые рабочие места, что улучшает социально-экономическую ситуацию в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Заводы
02 августа 2024, 18:15
Мужчину с 11-сантиметровым тромбом спасли в МОНИКИ
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина с жалобами на тянущие боли в правых отделах живота и отек правой ноги обратился в МОНИКИ имени Владимирского. В результате обследования у пациента обнаружили подвижный тромб длиной 11 сантиметров в нижней полой вене.

Врачи пояснили, что нижняя полая вена является самой крупной веной в организме, проходящей через брюшную и грудную полости и впадающей в правое предсердие. В любой момент тромб мог переместиться в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию и ее ветви.

В случае флотирующих тромбов критически важно провести своевременную и точную диагностику с использованием современных неинвазивных методов. Ультразвуковое дуплексное сканирование - один из них. Этот метод позволяет выявить даже незначительные отклонения в кровообращении нижних конечностей.

В отделении сосудистой хирургии пациенту выполнили тромбэктомию - операцию по удалению тромба, после чего установили специальный ловушку-фильтр. Процедуру осуществили малоинвазивным методом, используя доступ через яремную вену, что позволило провести катетер для удаления тромба.

Затем в нижнюю полую вену пациенту установили кава-фильтр, который предотвращает попадание тромбообразований в легочную артерию в случае дальнейшего прогрессирования заболевания.

Использование малоинвазивного подхода в хирургическом вмешательстве значительно сократило время реабилитации пациента. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина

Новости по теме