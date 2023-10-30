Четыре операции на коленном суставе без разрезов провели в МОДКТОБ за день
За день специалисты МОДКТОБ провели детям четыре малоинвазивных операции на коленном суставе. Этот высокотехнологичный способ позволяет выполнять сложное хирургическое вмешательство без разрезов.
«Для оперативного лечения достаточно сделать несколько небольших проколов кожи. Через один порт врачи вводят тонкий оптический прибор (артроскоп), который соединен с цифровой видеокартой. Через другой порт вводится специальный щуп или другие необходимые инструменты», - объяснил суть малоинвазивных операций главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Весь процесс хирурги контролируют через монитор. Изображение на экране увеличивается в 30-50 раз по сравнению с реальными размерами.
Благодаря такому высокотехнологичному методу, врачам удается избегать больших разрезов и вскрытия коленного сустава. Поэтому и восстановительный период пациента уменьшается в разы.
Современная медицинская помощь требует дополнительной подготовки специалистов и большого количества оборудования, инструментов и оптики, которые размещаются на артроскопической стойке. Вмешательство выполняется строго по показаниям травматолога-ортопеда.
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