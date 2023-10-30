Четыре операции на коленном суставе без разрезов провели в МОДКТОБ за день

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«Для оперативного лечения достаточно сделать несколько небольших проколов кожи. Через один порт врачи вводят тонкий оптический прибор (артроскоп), который соединен с цифровой видеокартой. Через другой порт вводится специальный щуп или другие необходимые инструменты», - объяснил суть малоинвазивных операций главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Весь процесс хирурги контролируют через монитор. Изображение на экране увеличивается в 30-50 раз по сравнению с реальными размерами.

Благодаря такому высокотехнологичному методу, врачам удается избегать больших разрезов и вскрытия коленного сустава. Поэтому и восстановительный период пациента уменьшается в разы.

Современная медицинская помощь требует дополнительной подготовки специалистов и большого количества оборудования, инструментов и оптики, которые размещаются на артроскопической стойке. Вмешательство выполняется строго по показаниям травматолога-ортопеда.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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