Четыре новых автобуса появились в Волоколамском округе

Автобусы марки ЛиАЗ «Круиз» каждый на 50 мест соответствуют стандартам безопасности. В них есть спутниковая навигация, видеонаблюдение, ремни безопасности и огнетушители.

Теперь пассажиры смогут оставить свои вещи в большом багажном отсеке. Новый транспорт будет курсировать на междугородних рейсах по маршрутам № 307 «Волоколамск-Москва» и № 467 «Лотошино-Волоколамск-Москва».

«Обновление автопарка значительно повысит комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Это важный шаг в улучшении транспортной инфраструктуры Волоколамского округа. Это не только повышение комфорта для пассажиров, но и оптимизация работы нашего транспортного предприятия», - отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.