Четыре компании из Подмосковья представят продукцию на международной выставке в Китае

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Ярмарка продлится до 29 января. По словам заместителя председателя правительства и главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, такие мероприятия дают возможность укрепить сотрудничество между странами.

«При поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области участниками регионального стенда стали четыре компании - компания „Смарт“ из Долгопрудного, Торговый дом „Сан Гран“ из Сергиева Посада, ООО „Торговый Дом Шоколада“ из Химок, а также компания „Деловое партнерство“ из Подольска», - сказала она.

На выставке подмосковные компании представят маринованные соленья, соки и морсы, а также шоколадные конфеты. Предприниматели также посетят китайские производства электромобилей, тяжелой промышленности и технопарки.

Подать заявку на участие в международных выставках бизнесмены могут по ссылке.

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