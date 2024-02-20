Четыре кадастровые услуги объединили в единый комплекс на РПГУ Подмосковья

«Можно подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости, оформить заявки на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости, заявления на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости и на исправление замечаний к проекту отчета об определении кадастровой стоимости. Госуслуги становятся еще проще для жителей», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кадастровая оценка определяет стоимость объекта недвижимости. Именно этот показатель служит для расчета налога на имущество. Для удобства жителей Подмосковья услуги, которые связаны с определением кадастровой стоимости объектов, размещены на одной странице регионального портала. Найти их можно в разделе «Земля и стройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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