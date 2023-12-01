Четыре елочных базара откроют в Солнечногорске в декабре
Елочные базары начнут работать в Солнечногорске с 20 декабря. Всего будет четыре официальные точки, где жители смогут приобрести ели и сосны.
Купить новогодние деревья можно будет в Солнечногорске на Советской улице вблизи дома № 5/15, в деревне Голубое рядом с разворотным кругом, а также в Андреевке около строения № 24Г и на пересечении улиц Жилинской и Михайловской.
Эти места оформят в едином стиле областного проекта «Зима в Подмосковье». Все деревья на елочных базарах будут иметь сертификаты качества.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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