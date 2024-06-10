10 июня 2024, 13:41

Четыре девочки-спортсменки остались в больницах с отравлением после слета под Истрой

РИА «Новости»
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Четыре участницы детского спортивного слета под Истрой остались в больницах с отравлением. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Состояние юных пациенток - удовлетворительное. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

«За медицинской помощью обратились 15 детей. Все были осмотрены врачами», - уточнили в министерстве.

Группа из 28 детей приехала в парк-отель «Огниково» под Истрой. Нескольким девочкам стало плохо, они пожаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. После помощь понадобилась еще нескольким воспитанницам. У спортсменок диагностировали острую кишечную инфекцию.

Дети Больницы Истра Минздрав Врачи
10 июня 2024, 14:19
Новое оборудование для лечения суставов поступило в больницу Лобни
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Артроскопическая стойка поступила в травматолого-ортопедическое отделение Лобненской больницы. Это произошло благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Комплект оборудования для проведения всех видов оперативных вмешательств на суставах поступил в больницу Лобни. Его особенность - в проведении операции через микроразрезы с помощью оптики и специальных инструментов.

«Аппарата такой современной модификации у нас еще не было. За счет того, что лечение сустава осуществляется закрытым способом, уменьшается травматичность, сокращается реабилитационный период, минимизируются болезненные ощущения. Ранее такие пациенты направлялись в специализированные стационары. Самые распространенные операции, которые можно проводить с помощью артроскопической стойки - лечение поврежденного мениска, восстановление связочного аппарата коленного сустава», - поделился врач-травматолог Руслан Салахеев.

Поступление артроскопической стойки в отделение стало возможным в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ее цель - в обеспечении доступности медицинской помощи. Старое медицинское оборудование, находившееся в эксплуатации более 10 лет, обновляют, а необходимое - экспертного класса - закупают. Срок действия программы - четыре года.

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Здравоохранение Больницы Лобня
10 июня 2024, 14:19
Экзамены с демонстрацией результатов будущим работодателям начались в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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Серия демонстрационных экзаменов стартовала в колледже «Подмосковье». Ребята проверяют свои навыки, полученные за время обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, испытания проходят на девяти площадках колледжа в мастерских, оснащенных современным профессиональным оборудованием.

Наблюдают за работой студентов независимые эксперты и партнеры-работодатели. Он не только оценивают навыки ребят, но присматривают себе будущих работников.

Подобные испытание позволяют студентам показать свой профессионализм для начала успешной карьеры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Лобня
10 июня 2024, 14:19
Предприниматели Подмосковья подали более 5 тысяч онлайн-заявок на профвизиты с января
Unsplash
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Подмосковные предприниматели подали более пяти тысяч заявлений при помощи комплексного онлайн-сервиса с января. Он необходим для взаимодействия с органами контроля.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, контрольную деятельность оцифровали в регионе два года назад. Это позволяет бизнесу быстрее и эффективнее работать с органами надзора. Они могут онлайн вести документооборот, получать консультации и подавать заявки на профвизиты.

Сервис регулярно пополняют новыми видами контроля. Так, в конце прошлого года туда добавили услуги в сфере лесного хозяйства, благоустройства, охраны природы, автотранспорта и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Госуслуги
10 июня 2024, 14:18
Подмосковье заняло 2-е место на Спартакиаде учащихся по баскетболу
Фото – Павел Бизикин, ООО ЦСМ «Снайпер»
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Подмосковные баскетболисты заняли второе место на соревнованиях в рамках летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подопечные Мирона Лебедева переиграли команды Самарской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Калининградской области и сборную Республики Башкортостан. Уступили только Москве.

В составе подмосковной команды сыграли воспитанники СШОР Химок и Мытищ, спортшколы «Старт» из Раменского, люберецкого «Спартака», баскетбольного клуба «Лобня» и регионального училища олимпийского резерва № 3.

Индивидуальные награды турнира получили Кирилл Григорий (лучший игрок команды) и Макар Иванин (лучший игрок матча).

Турнир по баскетболу проходил с 22 февраля по 10 июня. Финальная часть соревнований состоялась в городе Салават Республики Башкортостан.

Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмены Баскетбол

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