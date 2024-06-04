Четвертый корпус ЖК «Квартал Ивакино» в Химках построят в 2025 году

Согласно проекту, дом рассчитан на 686 квартир. В каждом подъезде предусмотрены колясочные и стоянки для велосипедов. За безопасностью жителей будут следить камеры круглосуточного наблюдения. Важно, что в жилом комплексе реализуется концепция «Двор без машин».

Завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.

Напомним, всего в ЖК «Квартал Ивакино» возведут четыре надземных паркинга, три детских сада, поликлинику, школу на 1,1 тысячи учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».