Четвертый корпус ЖК «Квартал Ивакино» в Химках построят в 2025 году
Строительство ЖК «Квартал Ивакино» продолжается в Химках. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили возведение четвертого многоквартирного дома. На данный момент строительная готовность объекта достигла 45%.
Согласно проекту, дом рассчитан на 686 квартир. В каждом подъезде предусмотрены колясочные и стоянки для велосипедов. За безопасностью жителей будут следить камеры круглосуточного наблюдения. Важно, что в жилом комплексе реализуется концепция «Двор без машин».
Завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.
Напомним, всего в ЖК «Квартал Ивакино» возведут четыре надземных паркинга, три детских сада, поликлинику, школу на 1,1 тысячи учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.
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