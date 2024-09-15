15 сентября 2024, 10:37

Четвертый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 15 по 17 сентября

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пять лесных пожаров потушили накануне, 14 сентября, в Луховицах, Раменском и в Павлово-Посадском городских округах Подмосковья. С 15 по 17 сентября на большей части территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Московской области, 15 и 16 сентября класс пожарной опасности в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» повысится до пятого.

Также пятый класс пожарной опасности ожидается 17 сентября в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Луховицы Павловский посад Раменское
15 сентября 2024, 10:24
Глава Люберец Владимир Волков ответил на вопросы юных журналистов
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В Люберцах состоялась традиционная медианеделя. В ее рамках уже состоявшиеся и будущие журналисты обмениваются опытом. На вопросы начинающих специалистов в медиа ответил глава муниципалитета.

Юные журналисты задали вопросы главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. Пресс-конференция прошла в рамках «Люберецкой медианедели».

Событие проходит в округе уже в 18-й раз. В рамках проекта профессионалы сферы, активные представители общественных организаций и те, кто только определяется с профессией, встречаются на площадках для обмена мнениями и идеями.

«По доброй традиции мы обсуждаем совершенно разные вопросы. Реконструкция „Торпедо“, проведение масштабного фестиваля, развитие молодежной журналистики и строительство центра для ребят - молодое поколение волнует абсолютно все, что происходит в округе. И важно, что молодежи не все равно, как будут развиваться Люберцы. Ребята готовы инициировать и воплощать в жизнь новые интересные проекты», - прокомментировал Владимир Волков.

Отметим, что событие проходит по инициативе главного редактора газеты «Люберецкий округ» Рустама Хансверова. Поддержку оказывает Союз журналистов Подмосковья.

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Люберцы Молодежь Журналистика
15 сентября 2024, 10:17
Лесной пожар потушили в Павлово-Посадском городском округе
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Аверкиевском участковом лесничестве Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, огонь ликвидировали 17 пожарных и 10 единиц техники.

Тушение осложнялось сильным ветром. Площадь пожара увеличилась с тысячи до трех тысяч квадратных метров. Потребовалось 11 часов, чтобы потушить низовое горение.

Причина - действия человека. Подозреваемых в поджоге установили, сейчас с ними работают следователи.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных - до 110, для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Павловский посад
15 сентября 2024, 09:36
Мособлдума поздравила работников леса с профессиональным праздником
Медиасток.рф
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День работников леса отмечается в России 15 сентября. В Подмосковье в этой сфере заняты 2,5 тысячи человек, напомнили в Мособлдуме.

«Благодарим всех работников леса в Подмосковье, чей преданный и неустанный труд позволяет нам наслаждаться красотой природы и ее щедрыми дарами. Наша общая задача - сохранить и приумножить этот богатый ресурс для будущих поколений», - сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он отметил также труд лесных пожарных, которые вносят огромный вклад в обеспечение безопасности лесов Подмосковья и часто предотвращают настоящие катастрофы.

«С учетом важности и сложности работы в Московской области действует закон, который предусматривает возможность страхования лесных пожарных за счет средств регионального бюджета. В настоящее время застрахованы 477 человек», - добавил Шапкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Экология
14 сентября 2024, 21:46
Более 60 маскировочных сетей для нужд СВО изготовили пенсионеры в Озерах
Раиса Комарова
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Активисты Озерского отделения Союза пенсионеров Подмосковья в августе сплели 62 маскировочные сети цвета хаки. Их передадут в приграничные районы Курской области.

Активистка Раиса Комарова рассказала, что все участники трудятся без устали и на эмоциональном подъеме. Она поблагодарила всех людей, кто в свое свободное время приходил плести сети.

Теперь в планах заняться плетением сетей в осенней и зимней расцветках. Местные представители бизнеса уже передали волонтерам 20 основ для сетей общей площадью 360 квадратных метров и другие важные материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Пенсионеры Волонтеры

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