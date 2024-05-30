Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 июня

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 30 мая по 1 июня на большей части территории области установится четвертый класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах ождают третий.

Сегодня и в ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 28 градусов днем и опустится до 17 ночью. В первый летний день возможны кратковременные дожди с грозами.

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