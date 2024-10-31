31 октября 2024, 22:46

Четвертая девочка родилась в семье Степановых из Люберец

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В семье Степановых из Люберец родилась четвертая дочка, ее вес при рождении составлял более 4,8 килограмма. Девочке исполнилось несколько дней, она хорошо ест и спит — глава семейства Евгений рассказал 360.ru — видимо, судьба показывает ему, что он еще не готов к воспитанию сына.

У Евгения и Инги только девочки - самой старшей 14 лет. Все родились настоящими богатырями - более четырех килограммов каждая.

«Эти роды - кесарево сечение. Мы договорились с врачом. Заранее все обсудили. Потому что все трое предыдущих родов у меня были с особенностями. Каждые с разными. Взвесив все факторы, мы с врачом решили, что безопаснее для малышки и меня будет кесарево сечение», - рассказала мать.

По словам главврача Московского областного центра материнства и детства Татьяны Мельник, Степанову пришлось уговорить, учитывая возможные риски.

«Самое интересное, что в их семье все рожали крупных детей. Она сама родилась за четыре килограмма, мама за четыре килограмма», - добавила она.

Глава семейства Евгений Степанов рассказал, что раньше думал - у него обязательно родится сын.

«Уже со второго ребенка думали - может, сын, с третьего еще больше думали, и с четвертого это еще усилилось. Наверное, судьба мне показывает, что я не готов еще сына воспитать. Супруга справляется с дочками хорошо. Посмотрим, может пятый получится. Как Бог даст», - с улыбкой отметил мужчина.

В России выросло число семей, удовлетворенных уровнем доходов. По данным Росстата, 4,9% семей могут позволить себе любые покупки.

Люберцы Дети Семья
31 октября 2024, 21:43
Показательную тренировку по ликвидации последствий ДТП провели в Чехове
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В городском округе Чехов сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с представителями ГИБДД, спасателями и работниками скорой помощи провели показательную тренировку по ликвидации дорожно-транспортного происшествия для студентов «Чеховского техникума».

Сценарий учений предполагал, что один из водителей оказался зажат в салоне автомобиля и получил ранения различной степени тяжести. Пожарные и спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно использовали специальное оборудование для освобождения водителя из машины. После этого пострадавшего мужчину аккуратно уложили на жесткие носилки и перенесли в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение.

Такие тренировки проводятся спасателями городского округа Чехов на регулярной основе. Они отрабатывают самые разнообразные сценарии, связанные со спасением и высвобождением людей из сложных ситуаций. Профессионализм и оперативность действий этих служб не раз доказывали свою важность и необходимость в реальных условиях. Студенты техникума получили возможность увидеть работу экстренных служб в действии, что может стать для них ценным опытом и вдохновением для выбора будущей профессии.

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Спасатели Чехов ГИБДД
31 октября 2024, 20:55
Тендер на капремонт детского сада «Малыш» объявили в Шаховской
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада объявили в городском округе Шаховская. Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также капитально отремонтировать здание детского сада «Малыш» в рабочем поселке Шаховская, на переулке 1-й Советский, 10, а после ремонта поставить необходимое оборудование.

Работы нужно завершить в 2025 году.

Детские сады Шаховская конкурсы
31 октября 2024, 20:27
Контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов усилили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи продолжаются оперативные выездные совещания руководителей администрации и служб ЖКХ на объектах капитального ремонта. Большинство работ на этих объектах уже завершены, а там, где они еще продолжаются, осуществляется персональный контроль.

На Новомытищинском проспекте, в доме № 26, ремонт фасада, начатый в августе, близится к завершению. Здесь была проведена замена водосточной системы, обновлены входные двери и козырьки входных групп. Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи, Александр Хаюров, отметил: «Мы учли все пожелания местных жителей и находимся в постоянном взаимодействии с активом дома. Сейчас идут заключительные работы по благоустройству территории возле входных групп».

Кроме того, специальная комиссия проверила ход исполнения работ по дому № 3 на улице Мира. После замечаний местных жителей по протечке кровли было принято решение о ремонте крыши. На данный момент все текущие замечания устранены: завершен первый слой изоляции и идет наплавление второго слоя кровельного покрытия. Все работы планируется завершить до середины ноября.

Эти усилия направлены на улучшение качества жизни жителей и создание комфортных условий проживания в городском округе Мытищи.

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Мытищи Ремонтные работы
31 октября 2024, 20:27
Заседание на тему укрепления межнациональных отношений прошло в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи состоялось заседание координационного совета по межнациональному и межконфессиональному взаимодействию. Участники встречи подчеркнули важность построения отношений между представителями различных национальностей и религий на основе взаимоуважения и понимания.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что в городе проживают представители множества диаспор, и все они должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Она подчеркнула, что Россия всегда была многогранной страной, где нет места вражде по национальному признаку. В то же время, каждый гражданин обязан соблюдать закон и принятые нормы общества.

Председатель окружного Совета депутатов, Андрей Гореликов, выразил мнение о том, что в Мытищах проводится значительная работа, включая деятельность координационного совета, которая помогает решать межнациональные вопросы. В качестве примера он упомянул предстоящий круглый стол по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, который состоится 21 ноября и на котором будут подведены итоги работы за год.

Представители администрации, Общественной палаты, национальных диаспор и общественных организаций предложили свои идеи по улучшению взаимодействия между представителями разных наций и религий. В ходе обсуждения было отмечено, что уважение и интерес к различным культурам нужно прививать с детства. Каждый родитель должен научить своего ребенка тому, что мир и согласие лежат в основе здорового общества.

Выступающие также отметили примеры братской взаимопомощи, такие как дружба бойцов на СВО, которые плечом к плечу защищают интересы нашей страны. В Мытищах представители различных диаспор регулярно объединяются для сбора гуманитарной помощи, демонстрируя единство и солидарность в общем деле.

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Мытищи

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