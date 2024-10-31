Четвертая девочка родилась в семье Степановых из Люберец

У Евгения и Инги только девочки - самой старшей 14 лет. Все родились настоящими богатырями - более четырех килограммов каждая.

«Эти роды - кесарево сечение. Мы договорились с врачом. Заранее все обсудили. Потому что все трое предыдущих родов у меня были с особенностями. Каждые с разными. Взвесив все факторы, мы с врачом решили, что безопаснее для малышки и меня будет кесарево сечение», - рассказала мать.

По словам главврача Московского областного центра материнства и детства Татьяны Мельник, Степанову пришлось уговорить, учитывая возможные риски.

«Самое интересное, что в их семье все рожали крупных детей. Она сама родилась за четыре килограмма, мама за четыре килограмма», - добавила она.

Глава семейства Евгений Степанов рассказал, что раньше думал - у него обязательно родится сын.

«Уже со второго ребенка думали - может, сын, с третьего еще больше думали, и с четвертого это еще усилилось. Наверное, судьба мне показывает, что я не готов еще сына воспитать. Супруга справляется с дочками хорошо. Посмотрим, может пятый получится. Как Бог даст», - с улыбкой отметил мужчина.

В России выросло число семей, удовлетворенных уровнем доходов. По данным Росстата, 4,9% семей могут позволить себе любые покупки.