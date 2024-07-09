Чествование семейных пар-юбиляров прошло во Фрязине

Доброй традицией в наукограде стало чествование юбиляров семейной жизни. За долгие годы они стали примером супружеской верности для своих детей и внуков. В их числе оказались Александр Филиппович и Евгения Николаевна Тимофеевы, прожившие вместе 70 лет.

«Надо уважать друг друга, любить друг друга, сохранять семью, и все будет нормально. Конечно, много было трудностей, но любовь была очень хорошей», - поделилась Евгения Николаевна.

Компания «Май» подготовила для юбиляров семейной жизни чайные наборы. Также им вручили поздравительный адрес, цветы и подарки. Перед гостями выступил ансамбль «Эйфория» Московской областной филармонии.

«Семья - это основа всего. Не даром наш президент в 2022 году учредил замечательный праздник День семьи, любви и верности. В городском округе много делается для поддержки семьи и детства. Благодаря губернатору мы реализуем много программ», - отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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