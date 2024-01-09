«Честно и открыто». Губернатор Воробьев встретился с жителями Климовска

«Сегодня вечером вновь встретились с жителями Климовска, чтобы поговорить честно и открыто. Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и ее последствий, - не терять контакт с жителями, быть на связи», - отметил глава Подмосковья.

Губернатор отметил, что у администрации есть показания приборов и статистика, но гораздо важнее общение с людьми. Для устранения последствий аварии требуется время, и Воробьев поблагодарил горожан за терпение.

Жители Климовска имели возможность высказаться. Кто-то обратился с благодарностью за тепло в квартире, а кто-то высказал недовольство. Одна женщина пожаловалась, что у нее, матери двоих бойцов СВО, до сих пор нет тепла и трубы порвало из-за аварии. Воробьев попросил разрешения лично прийти к ней домой.

Жителям Климовска, пострадавшим от коммунальной аварии, пообещали компенсировать затраты на электроэнергию в январе. Оплату за отопление в платежной квитанции за январь вычеркнут.