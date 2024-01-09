09 января 2024, 00:13

«Честно и открыто». Губернатор Воробьев встретился с жителями Климовска

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями Климовска для открытого и честного разговора. Обсудили проблемы с подключением тепла в дома, которые пострадали от коммунальной аварии. Отчет о встрече опубликовали в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

«Сегодня вечером вновь встретились с жителями Климовска, чтобы поговорить честно и открыто. Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и ее последствий, - не терять контакт с жителями, быть на связи», - отметил глава Подмосковья.

Губернатор отметил, что у администрации есть показания приборов и статистика, но гораздо важнее общение с людьми. Для устранения последствий аварии требуется время, и Воробьев поблагодарил горожан за терпение.

Жители Климовска имели возможность высказаться. Кто-то обратился с благодарностью за тепло в квартире, а кто-то высказал недовольство. Одна женщина пожаловалась, что у нее, матери двоих бойцов СВО, до сих пор нет тепла и трубы порвало из-за аварии. Воробьев попросил разрешения лично прийти к ней домой.

Жителям Климовска, пострадавшим от коммунальной аварии, пообещали компенсировать затраты на электроэнергию в январе. Оплату за отопление в платежной квитанции за январь вычеркнут.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 00:21
Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельных в округе
Freepik
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Глава городского округа Солнечногорск Подмосковья Константин Михальков доложил о проведении очередного штаба по вопросам отопления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на котельной Выстрел параметры на выходе по отоплению выдали 73 градуса, также повысились наладки газового оборудования. На входах в домах зафиксировали выше 68 градусов. Такие показатели являются непредельными, систему после устранения утечек заполняют.

«Котельная Ложки. Все ранее принятые решения дали результат, в квартирах жителей заметно теплее. Есть небольшая просадка по горячей воде: котельная сознательно чуть придерживала, чтобы быстрее прогреть дома. Завтра планируем установить дополнительный циркуляционный насос на систему.», - рассказал глава региона.

На котельной Поваровке сотрудники «Газпром теплоэнерго» выровняли работу. Также запустили дизельную блочно-модульную для быстрого набора температуры.

Помимо этого, Михальков рассказал о работе котельной Алабушево на Калинина. После поломки одного котла она работала только на подачу отопления. В итоге специалисты «Газпром теплоэнерго» решили проблему, подачу горячей воды восстановили.

На котельной Почтовой обнаружили небольшие просадки по давлению. Понадобилась замена повысительного насоса. Необходимое оборудование заказали, после доставки ремонтники начнут монтаж.

«Котельная ГЭМЗ. В работе, но после всех проведенных в последние дни ремонтов продолжает набирать температуру - сейчас на выходе 68 градусов», - заявил глава Солнечногорска.

Михальков отметил, что видел жалобы жителей из Тимоново на низкую температуру в домах. По его словам, сбоев на котельной не обнаружили, но продолжают следить за динамикой.

Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин заявил, что все котельные в городском округе работают стабильно. По его словам, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять.

Солнечногорск Отопление
08 января 2024, 21:41
Глава Воскресенска Малкин заявил о стабильной работе всех котельных в регионе
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Все котельные в Воскресенске работают в штатном режиме. Об этом заявил глава городского округа Алексей Малкин в Telegram-канале.

«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», - написал он.

Также Малкин с Самариным посетили Воскресенскую областную больницу на улице Гражданской. Из учреждения пожаловались на перебои с температурным режимом. После посещения наметили решение ситуации.

Сейчас все котельные в округе работают, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять, подчеркнул глава округа.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа - Носырево и Кузнецы. Там из-за перегрузки отключался свет и повредилась кабельная линия.

Отопление Воскресенск
08 января 2024, 20:24
Электроснабжение восстановили в деревне Кузнецы в Павловском Посаде
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Сотрудники компании «Россети Московский регион»‎ восстановили электроснабжение в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщил начальник Орехово-Зуевского района электрических сетей восточного филиала компании Алексей Скворцов.

Работы начались еще ночью, когда от жителей начали поступать сообщения об отключении электричества. Сейчас всех абонентов подключили к резервному источнику питания, поэтому в домах жителей появился свет. Теперь перед энергетиками стоит задача починить основную линию. Над этим работают сразу четыре бригады и семь единиц техники.

«В настоящий момент электроснабжение восстановлено по резервной схеме, через дизельные электрогенераторы», - отметил Скворцов.

Чтобы не допустить повреждения электрооборудования из-за перегрузок, специалисты просят соблюдать потребление мощности в объеме, который установлен договором на технологическое присоединение.

В этот же день энергетики провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Причиной отключения света в населенных пунктах стало повреждение кабельной линии.

Электричество Работа Павловский посад
08 января 2024, 19:49
Работу котельной оперативно восстановили в Белоозерском
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Остановка одного из котлов произошла в котельной в Белоозерском. Работу системы оперативно восстановили, сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин в Telegram-канале.

Утром 8 января от жителей стали поступать жалобы на холод в квартирах. Сейчас котел запустили и начали прогрев. Специалисты мобилизовали ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях.

«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе», - подчеркнул Малкин.

На прошедших выходных также произошла остановка котла. Его работу тоже оперативно восстановили. Тепло уже поступает в квартиры жителей, термометры показывают 19,5 градуса тепла.

Один из котлов в Белоозерском погас в ночь на 7 января.

Сбой быстро устранили и устройство заработало в полную мощь.

Часть жителей микрорайона Климовск в Подольске осталась без отопления в морозы из-за коммунальной аварии. Ситуация стабилизируется: тепло вернули в 69 многоквартирных домов.

Отопление Коммунальные аварии Воскресенск

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