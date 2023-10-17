Черные пояса международной организации карате Сейбукай вручили спортсменам в Ступине

17 октября 2023, 15:42
Андрей Семибратов
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Глава представительства японской организации кекушин-карате Сейбукай в Московском регионе Виктор Апарин провел в Ступине мастер-класс. По итогам встречи спортсмены из округа получили шесть черных поясов.

Мастер-класс длился более двух часов, ео посетили около 100 спортсменов. После тренировки Виктор Апарин пообщался с родителями юных воспитанников школы карате в Ступине.

«Это большой труд, упорство и целеустремленность каждого. Черный пояс - это признание мастерства и начало нового пути освоения карате», - прокомментировал Апарин.

Чтобы достичь первой мастерской степени в кекушин карате необходимо пройти десять ступеней мастерства. Каждая из них отмечается поясом определенного цвета. Чтобы перейти на следующий этап, ученики сдают экзамен, в который входит силовая подготовка, умение сражаться в спарринге и знание техники ката.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
Обращений к жилищным инспекторам Подмосковья стало на 12% меньше за неделю
23 октября 2023, 11:16
Госжилинспекция Московской области
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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше 16 тысяч заявок жителей за неделю. Количество обращений уменьшилось на 12%.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, за неделю ведомство отработало свыше 12,9 тысячи заявок. Заметнее всего их количество уменьшилось в Черноголовке, Электростали, Раменском, Домодедове и Лыткарине. Ни одной заявки за неделю не поступило из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

Чаще всего жители обращались по поводу работы отопления в квартирах и домах. Это 4,6 тысячи и 3,3 тысячи заявок. Их все взяли на особый контроль. Еще 711 обращений касались уборки подъездов.

Жители могут оставить обращения в Госжилинспекцию через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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ЖКХ
Сувенирные наборы с коломенской пастилой начнут продавать на острове Кижи
23 октября 2023, 11:14
Министерство культуры и туризма МО
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Пастильные наборы из Коломны войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Особый вид коломенской пастилы - смокву - будут продавать на острове Кижи в качестве сувениров. Десерт упакуют в коробки, оформленные в стиле царской России с изображением объекта Кижского погоста. Это объект ЮНЕСКО, который можно считать самым большим, сложным и гармоничным образцом деревянного зодчества в мире.

Директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова отметила, что коломенская пастила созвучна кижскому отношению к истории и жизни. К тому же это полностью натуральный продукт, созданный по настоящим старинным рецептам.

«Вкус, аромат, технология пастилы - это нематериальное наследие, сохранять которое довольно сложно. Но именно оно дает ощущение прикосновения к чему-то важному, формирует у человека любовь к месту. И для нас очень ценно, что наша „история со вкусом“ теперь будет представлена в Кижах», - говорить генеральный директор АНО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Коломна Туризм
Более 2 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
23 октября 2023, 10:53
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Жители Подмосковья могут сделать бесплатную диагностику своего здоровья. Так, с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более двух миллионов человек.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, в результате обследований у пациентов выявили 86 тысяч различных заболеваний, о которых они не знали.

С начала года в Подмосковье благодаря диспансеризации выявили почти 1,8 тысячи случаев онкологии. Всех пациентов направили на лечение.

Диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, а также держать под контролем развитие хронических патологий. Чтобы пройти бесплатную диагностику, необходимо обратиться в свою поликлинику. Результаты исследований можно узнать как в поликлинике, так и через телемедицинскую консультацию.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться на обследование можно также на портале «Здоровье» , по телефону 122 или через Telegram-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина
Урок предпринимательства прошел для школьников в Солнечногорске
23 октября 2023, 10:25
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Семинар по основам предпринимательства провели в школе № 4 Солнечногорска. Учащимся рассказали о бизнес-плане и финансовой модели, а также о том, что знания — это главный капитал.

На занятии побывали ребята из старших классов. На встречу к ним пришел руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Солнечногорск Алексей Шашкин. Он рассказал о том, что включает в себя предпринимательство, что представляют собой бизнес-план и финансовая модель, как начать и успешно вести свое собственное дело.

«Основная мысль встречи заключалась в том, что главным капиталом, который никогда не сгорит и принадлежит только тебе, являются знания. Нам было важно донести этот посыл до молодых прежде, чем они начнут пробовать себя в предпринимательстве», - отметил Алексей Шашкин.

Представители местного отделения «Мой бизнес» рассказали ребятам о действующих в регионе мерах поддержки молодых предпринимателей.

Урок состоялся в рамках проекта «Предпринимательские классы», который проводится по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева.

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Солнечногорск Школьники

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