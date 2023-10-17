Черные пояса международной организации карате Сейбукай вручили спортсменам в Ступине

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Мастер-класс длился более двух часов, ео посетили около 100 спортсменов. После тренировки Виктор Апарин пообщался с родителями юных воспитанников школы карате в Ступине.

«Это большой труд, упорство и целеустремленность каждого. Черный пояс - это признание мастерства и начало нового пути освоения карате», - прокомментировал Апарин.

Чтобы достичь первой мастерской степени в кекушин карате необходимо пройти десять ступеней мастерства. Каждая из них отмечается поясом определенного цвета. Чтобы перейти на следующий этап, ученики сдают экзамен, в который входит силовая подготовка, умение сражаться в спарринге и знание техники ката.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.

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