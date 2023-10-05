Чердаки и крыши 5,6 тысячи домов проверили на готовность к холодам в Подмосковье

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В 13 округах Подмосковья управляющие компании полностью справились с поставленными задачами по подготовке скатных кровель. Еще в девяти округах устранили более 80% нарушений.

«На контроле Госжилинспекции остается около тысячи домов, где УК дорабатывают комплекс мероприятий. Создав такую подушку безопасности для дома, можно снизить или даже исключить перепады температур, которые являются основной причиной появления влажности и наледи, и сократить теплопотери дома. Это поможет благополучно пройти холодный сезон и существенно облегчит зимнее содержание», - пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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Госжилинспекция проконтролировала восстановление температурно-влажностного режима на чердаках и крышах более 5660 многоквартирных домов. Эти дома включили в план по итогам прошлой зимы. В 4,4 тысячи объектах управляющие компании выполнили весь комплекс работ. По другим адресам работы продолжаются.

Для нормализации режима на скатных кровлях Госжилинспекция разработала ряд мероприятий: ремонт кровли, очистка чердака от мусора, восстановление утеплителя, изоляция коммуникаций, ремонт вентиляции и люков.

По итогам прошлой зимы инспекторы составили список проблемных домов и обязали УК провести необходимые работы. Все задания должны быть выполнены до наступления холодов. Это позволит избежать образования наледи и протечек на крышах.