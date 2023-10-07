Чемпионов школьной лиги «На взлет» наградили в гимназии в Красногорске

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По условиям турнира школе, в которой учатся победители, подарили спортивный инвентарь на сумму 50 тысяч рублей. Спонсор подарка - группа компаний «Садовое кольцо».

Турнир «На взлет» проходил в конце прошлого учебного года. Ребята состязались на своих стадионах и выезжали на гостевые матчи как профессиональные игроки. Всего в турнире участвовало более 250 школьников Красногорска.

«Дети не просто так занимаются, они ходят на тренировки, они должны показывать свой класс, свое мастерство, проявлять себя, конечно, у них должна быть мотивация, прежде всего, а самая главная мотивация - это участие в турнирах», - сообщил гендиректор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев.

Игроки из четвертой гимназии прошли групповой этап, и в финале столкнулись с соперниками из двенадцатой школы на стадионе Зоркий.

Следующий турнир школьной футбольной лиги «На взлет» руководство «Зоркого» проведёт в конце ноября этого года. Отличаться от предыдущего турнира игры будут только местом проведения - не на стадионах, а в школьных спортивных залах.

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