Чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова провела мастер-класс в Мытищах

Эльмира Кахраманова не только продемонстрировала технику срыва захвата с последующей быстрой атакой, но и поделилась секретами своего мастерства. Участники мастер-класса активно участвовали в тренировочном процессе.

По завершении интенсивной тренировки каждый участник смог получить автограф от чемпионки.

Местный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Акимов подчеркнул значимость этого события и отметил, что самбо - это не только вид спорта, но и определенная культура, система воспитания настоящего гражданина, который всегда готов постоять не только за себя, но и за свою семью, за Родину.

Мастер-класс стал ярким подтверждением того, что самбо является не только способом физического развития, но и важным элементом духовного воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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