Чемпионат стран ШОС по кикбоксингу пройдет в Подмосковье
Международный турнир по кикбоксингу пройдет в Раменском с 25 по 28 октября. В соревнованиях примут участие представители стран Шанхайской организации сотрудничества.
Свыше 600 участников из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белоруссии и других стран, а также из 60 регионов России продемонстрируют свое мастерство и поборются за победу.
Соревнования пройдут во Дворце спорта «Борисоглебский». Комиссия по допуску, взвешивание и жеребьевка состоятся 25 октября, 26 октября пройдет церемония открытия и предварительные поединки, 27 октября - финальные соревнования и профессиональные бои.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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