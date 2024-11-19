Чемпионат школьной баскетбольной лиги прошел в Павловском Посаде
В спортивном зале «Юность» в Павловском Посаде прошел муниципальный этап чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди команд общеобразовательных учреждений округа. В этом турнире приняли участие четыре команды девушек в возрасте 2007–2012 годов.
Школьная баскетбольная лига представляет собой спортивную организацию, которая организует чемпионаты по баскетболу для школьников, не являющихся профессиональными спортсменами. Главная цель проекта - привлечь как можно больше учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Участницы показали отличные результаты, проявив упорство и стремление к победе.
По итогам соревнований первое место заняла команда Гимназии, второе место заняли девушки из Лицея № 1, а бронзу завоевала команда школы № 10 имени Быковского.
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