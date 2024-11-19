Чемпионат школьной баскетбольной лиги прошел в Павловском Посаде

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский состоялась встреча руководителей и активных представителей крупных некоммерческих организаций. Участники обсудили насущные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

На встрече присутствовали активисты центра объединения гражданских инициатив «Единые», представитель центра поддержки многодетных семей «Мы рядом» Елена Никифорова, руководитель благотворительного фонда «Александра Нестеренко», руководитель волонтерской группы «Сила в Правде» Данилова Гузаль и исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

В ходе плодотворной дискуссии был представлен и детально обсужден план мероприятий, запланированных на ноябрь текущего года. Особое внимание уделили проблемам, с которыми сталкиваются организации, и поиску эффективных решений. Также выработали стратегии для предотвращения подобных трудностей в будущем.

Особое внимание участники уделили подготовке к празднованию Дня матери, который является одним из самых трогательных и значимых праздников. Обсудили конкурс «Я мама», запланированный на 16 ноября.

«В нашем стремлении к переменам важно помнить, что сила общественных инициатив заключается не только в количестве участников, но и в глубине их намерений. Каждая встреча, подобная этой, становится площадкой для обсуждений, настоящим катализатором изменений. Объединив усилия, мы можем преодолеть любые преграды, так как вместе мы создаем не просто проекты, а будущее, в котором каждый человек чувствует свою значимость и вклад в общее дело», - отметила Елена Никифорова.

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