19 декабря 2024, 16:36

Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Подмосковье в декабре

Конькобежный центр "Коломна"
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Чемпионат России по конькобежному спорту начался в Коломне. В нем примут участие 17 подмосковных спортсменов.

В сборную Подмосковья вошли 17 спортсменов, среди которых Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова и другие. Они будут бороться за награды с 19 по 22 декабря в конькобежном центре \"Коломна\", рассказали в региональном Минспорте.

Участники преодолеют дистанции от 500 до 10 тысяч метров. Они сразятся в командных гонках и масс-старте. Всего в ходе турнира разыграют 16 комплектов медалей.

В чемпионате примут участие 100 спортсменов из 20 регионов.

Прямая трансляция соревнований будет доступна по ссылке.

Спортсмены
19 декабря 2024, 15:28
Крестный ход и молебен в честь Николая Чудотворца прошли в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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День небесного покровителя Можайска отметили 19 декабря православные верующие в городском округе. В честь Николая Чудотворца провели молебен, литургию Святого Иоанна Златоуста и крестный ход.

Святой Николай Чудотворец является покровителем больных и бедных, а также путешественников и военных. Несмотря на то, что 19 декабря стало днем его смерти, на Руси этот день всегда считался большим и светлым праздником. Православные верят, что 19 декабря святой Николай спускается с неба на землю и помогает всем, кто в этом нуждается. Чтобы просить Николая Чудотворца о помощи, нужно обязательно поставить ему свечку в храме.

В торжествах участвовали духовенство, прихожане храмов, общественные деятели и жители Можайска. «Общая молитва сплотила всех нас. Это очень важно для сохранения духовных традиций», - подчеркнул глава городского округа Денис Мордвинцев.

В народе этот день еще называют Никола зимний. Наши предки верили, что нужно соблюдать ряд правил, чтобы не прогневить святого. В этот день нельзя брать и давать в долг, грустить и печалиться, ссориться и сквернословить.

Праздники РПЦ Можайск
19 декабря 2024, 15:06
Курсанты из Фрязина выступили на международном Кремлевском балу
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Кремлевский благотворительный бал прошел в Гостином дворе в Москве. Участниками стали кадеты из разных регионов России и других стран. В том числе в нем поучаствовали ребята из городского округа Фрязино Московской области.

Кадеты готовились к балу несколько месяцев. Фрязино на мероприятии представили школьники из кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Они исполнили полонез, вальс, краковяк и другие классические танцы. В рамках торжественной части перед ними выступили почетные гости.

В зале играла живая музыка, все выступления проходили под нее. Участники были одеты в элегантные наряды.

Отметим, что школьники из Фрязина регулярно принимают участие в мероприятиях различного уровня, занимают первые места на конкурсах и фестивалях спортивной, культурной и развлекательной направленности.

Дети Фрязино
19 декабря 2024, 15:06
Ново-Федоровскую церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево
Главное управление культурного наследия Московской области
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Ново-Федоровскуь церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево в Коломне. Строители укрепили основные элементы здания, провели отделку помещений и приспособили здание под современные нужды.

Ново-Федоровская церковь входит в состав Бобренева монастыря, который был построен в период с 17 по 18 век.

Как рассказали в управлении культурного наследия, специалисты усилили конструкции здания, отреставрировали кладку, восстановили отделку и декоративные элементы, а также приспособили церковь для современного использования.

В 1858 года строителем монастыря стал иеромонах Феоктист, которые в короткие сроки построит новый храм на месте руин Входо-Иерусалимской церкви. Его назвали в честь Федоровской иконы Бажией Матери.

Храм имел боковые приделы Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, а в 1941 году к нему пристроили западную паперть с верхним помещением ризницы.

Коломна Памятники Ремонтные работы Архитектура
19 декабря 2024, 14:46
Регоператор Ногинского кластера установил еще 200 контейнерных баков
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Региональный оператор Ногинского кластера установил еще 208 современных баков на контейнерных площадках взамен старых. Объем контейнеров достигает 1,1 кубического метра, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ежедневно компания обслуживает свыше 1,7 миллиона человек в 12 округах. Регоператор отвечает за состояние трех тысяч контейнерных площадок, включая те, что предназначены для раздельного сбора отходов. Отмечается, что поддержание их нормативного состояние - одна из приоритетных задач компании.

Напомним, замену и ремонт баков проводят по заявкам жителей, а также в соответствии с планом-графиком. Все емкости соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета отходов по территории, а также оборудованы колесами для удобной транспортировки.

ЖКХ

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