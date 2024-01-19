Чемпионат России по греко-римской борьбе начался в Подмосковье

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​«В Подмосковье ежегодно проводятся крупные турниры по классической борьбе, представители региона выступают на международной арене в составе сборной России», - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Важно, что по итогам комплексного зачета в 2023 году Московская область впервые в истории заняла первое командное место в греко-римской борьбе.

​В этом году на борцовских коврах спортивного комплекса «Нара» разыграют медали в десяти весовых категориях. Московскую область на чемпионате России представляют 22 спортсмена.

​«Сегодня здесь лучшие спортсмены со всех уголков нашей великой родины, организаторы отнеслись ко всему с пониманием. Сегодняшний чемпионат - это отличная возможность для ребят проверить свои силы, очень много достойной молодежи в каждой весовой категории», - подчеркнул президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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