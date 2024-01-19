19 января 2024, 13:34

Чемпионат России по греко-римской борьбе начался в Подмосковье

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе состоялась в Наро-Фоминске. На турнир заявлено более 300 спортсменов из 49 регионов страны.

​«В Подмосковье ежегодно проводятся крупные турниры по классической борьбе, представители региона выступают на международной арене в составе сборной России», - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Важно, что по итогам комплексного зачета в 2023 году Московская область впервые в истории заняла первое командное место в греко-римской борьбе.

​В этом году на борцовских коврах спортивного комплекса «Нара» разыграют медали в десяти весовых категориях. Московскую область на чемпионате России представляют 22 спортсмена.

​«Сегодня здесь лучшие спортсмены со всех уголков нашей великой родины, организаторы отнеслись ко всему с пониманием. Сегодняшний чемпионат - это отличная возможность для ребят проверить свои силы, очень много достойной молодежи в каждой весовой категории», - подчеркнул президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
19 января 2024, 14:46
Лимитированную серию карт «Стрелка» с зимним дизайном выпустили в Подмосковье
Мострансавто
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Транспортные карты в стиле проекта «Зима в Подмосковье» выпустили лимитированной серией в тысячу экземпляров. Приобрести пластик можно на автовокзалах и автостанциях компании «Мострансавто».

Лимитированную серию посвятили туристическому проекту «Зима в Подмосковье». Яркие карты продаются на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто». Стоимость «Стрелки» - 80 рублей. Для активации пластика перед первой поездкой нужно пополнить баланс.

Новой картой «Стрелкой» можно оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
19 января 2024, 14:45
Более тысячи человек окунулись в купели в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Жители Солнечногорска совершили крещенское омовение на девяти подготовленных площадках. Всего этой ночью свыше тысячи человек окунулись в купели.

Центральным местом для купаний стала набережная озера Сенеж. Здесь установили теплые раздевалки. Любой желающий после совершения обряда мог погреться в бане. Подходы к купелям проложили сеном и лапником, жителей угощали горячим чаем со сладостями.

Особое внимание уделили безопасности: на местах дежурили медики, спасатели и полицейские, а также представители западного межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции.

«Поздравляю всех православных округа с Крещением Господним! Пусть этот светлый праздник принесет в наши семьи мир, доброту, взаимопонимание и благополучие. Крепкого здоровья вам и вашим близким!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Окунуться в ночь с 18 на 19 января верующие могли как в иорданях, так и в закрытых купелях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Центральным местом для купаний стала набережная озера Сенеж. Здесь были установлены теплые раздевалки, а также любой желающий мог погреться в бане после совершения обряда. Подходы к местам для омовения были проложены сеном и лапником, жителей угощали горячим чаем со сладостями.

Особое внимание уделили и безопасности: на местах дежурили медики, спасатели и сотрудники надзорных органов, а также представители Западного межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции.

«Поздравляю всех православных округа с Крещением Господним! Пусть этот светлый праздник принесёт в наши семьи мир, доброту, взаимопонимание и благополучие. Крепкого здоровья вам и вашим близким!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Окунуться в ночь с 18 на 19 января верующие могли как в иорданях, так и в закрытых купелях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Православие Солнечногорск
19 января 2024, 14:38
Жителям Подмосковья напомнили о запрете охоты на куньих
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Леса на территории Московской области богаты разнообразием жизни. Одними из самых свирепых хищников являются куньи. Это небольшие зверьки, чей мех особенно ценится. В связи с этим жителям Подмосковья напомнили о запрете охоты на них.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что куньи - это семейство млекопитающих отряда хищных. В Подмосковье их насчитывается 10 видов.

«2 вида куниц, барсук, ласка, горностай, 2 вида норок, 2 вида хорьков и речная выдра. Некоторое из них занесены в Красную Книгу Московской области, как, например, речная выдра и европейская норка, другие же относят к ценным охотничьим ресурсам», - указал Фирсов.

Зоологи объяснили, что только барсуки из всех куньих, живущих в регионе, впадают в спячку. Остальные представители этого семейства остаются активными в зимний период. Некоторые, например, ласка и горностай, меняют свою шубку с коричневого на белый цвет, тогда как куница и хорек сохраняют свои летние окрасы без линьки.

Все куньи являются беспощадными хищниками, способными одолеть жертву в несколько раз больше своего размера. Горностай может напасть на крупного зайца-русака. Кроме того, фиксировались случаи нападения на небольших оленей, известных как кабарга.

Ласки считающиеся одними из самых маленьких представителей семейства. Они активно атакуют крупных полевок, крыс и птиц, превосходящих их по размеру и весу.

В зимний период бодрствующие хищники, такие как куницы и горностаи, хорошо лазающие по деревьям, охотятся на птиц и белок. В то же время хорьки и ласки, привыкшие доставать пищу с земли, питаются мышами, обнаруживая их следы на снегу. Выдры, которые питаются рыбой, в зимний период находят достаточное количество пищи в водоемах.

«Куньи - удивительные и ценные во всех смыслах животные. Те виды, которые занесены в нашу Красную Книгу находятся в регионе под охраной, и охота на них запрещена в любое время», - добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что на территории Подмосковья ведутся работы по очистке зеленых зон.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Запреты Животные
19 января 2024, 14:35
Около 10 тысяч жителей Подмосковья прошли переобучение на новые профессии
Unsplash
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Около 10 тысяч жителей Подмосковья освоили новые профессии, НИКИ детства готовится к открытию нового Центра, а экологический туризм набирает популярность. О том, какие направления будут активно развивать в регионе в 2024 году в эфире «Области перемен» рассказали главный педиатр области Нисо Одинаева, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова, руководитель природоохранного фонда «Верховье» Татьяна Юдина и начальник отдела мониторинга рынка труда Центра занятости населения Александр Пуюл.

Новые профессии Бесплатное переобучение по востребованным профессиям прошли около 10 тысяч жителей Подмосковья, из которых восемь тысяч уже нашли новую работу. С этого года перечень жителей, которые могут пройти курсы, расширился.

По словам Александра Пуюла, самыми востребованными оказались IT-специальности.

«Люди, которые занимались ранее какими-то техническими проектами, типа инженеров, чаще уходят в IT. Или вот гуманитарные специальности чаще уходят в агенты недвижимости, на технологии текстильных изделий, в общем, подбирают что-то близкое к своему направлению», - отметил он.

Детская медицина Прошлый год стал прорывным для Научно-исследовательского клинического института детства. В конце 2023-го учреждение анонсировало открытие Центра патологии речи и расстройств аутистического спектра и представило проект «Наш участковый врач» на выставке «Россия» на ВДНХ. Глава НИКИ детства Нисо Одинаева добавила, что в прошлом году также заработала программа расширенного неонатального скрининга.

«Если раньше, когда рождался ребенок, мы могли четко установить пять врожденных наследственных заболеваний, раннее лечение которых способствовали сохранению здоровья и качества жизни, то сегодня это число увеличилось до 36», - сказала она.

Однj из самых значимых событий для детской медицины в этом году - открытие госпиталя в Красногорске. Ожидается, что он заработает к лету.

Развитие туризма Новая госпрограмма «Культура и туризм Подмосковья» заработала в прошлом году. Она рассчитана до 2027 года. По словам Линары Самединовой, сейчас регион активно развивает школьный туризм и популяризирует народные промыслы. Многие музеи, театры и другие культурные учреждения молодежь может посещать по «Пушкинской карте». А для развития инфраструктуры правительство активно сотрудничает с бизнесом.

Один из обсуждаемых вопросов - введение курортного сбора. Однако, по словам Самединовой, единого мнения на эту тему пока нет.

«Говорить о курортном сборе в Подмосковье пока преждевременно, мы пытались рассчитать плюсы и минусы, но для нас эта тема пока не актуальна. Некоторые субъекты такую практику уже внедрили, и эти деньги идут именно в региональный бюджет. Они потом направляются исключительно на целевые проекты в сфере туризма», - сказала она.

Защита природы Защитники природы отметят в январе два праздника: День заповедников и День Красной книги России. Эти даты призывают обратить внимание на проблемы окружающей среды.

Природоохранный фонд «Верховье» активно сотрудничает с Минкультуры Подмосковья, чтобы сохранить баланс интересов между вопросами охраны природы и развития региона По словам главы учреждения Татьяны Юдиной, в Подмосковье продолжают развивать экологический туризм в заповедниках. Сейчас в регионе 264 особо охраняемые зоны.

«Сегодня в Подмосковье 264 особо охраняемых природных территорий, количество может уменьшаться - могут проходить реорганизации для оптимизации, но общая площадь только увеличивается - иногда присоединяются другие ценные природные комплексы», - сказала Юдина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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