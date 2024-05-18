18 мая 2024, 12:19

Чемпионат профмастерства для учеников с ОВЗ стартовал в Подмосковье

Министерство образования Московской области
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Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Чехове. Соревнования проходят на площадках Дмитровского техникума, Щелковского и Электростальского колледжей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в турнире принимают участие более тысячи конкурсантов по 93 компетенциям: «Бисероплетение», «Ландшафтный дизайн», «Массажист», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Поварское дело», и другие.

Помимо соревнований участников ждут деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, а также множество мастер-классов от профессионалов своего дела и ярмарка вакансий.

Соревнования проходят в трех категориях - «школьники», «студенты», «специалисты», а победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Школьники Королев
18 мая 2024, 12:56
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах региона на ближайшие три дня. Из-за установившейся теплой погоды угроза возгораний сохраняется почти повсеместно.

Как пояснили в ведомстве, 18 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а второй - прогнозируется в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах. Такой же прогноз сохраняется и на 19 мая.

В понедельник, 20 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве - второй класс пожарной опасности.

В Комлесхозе напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Лесные пожары Прогноз погоды
18 мая 2024, 12:42
«Ждем всех». Андрей Воробьев пригласил жителей на акцию «Лес будущего»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех жителей региона принять участие в акции «Лес будущего». Все желающие смогут высадить деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны.

По его словам, Подмосковье присоединилось к международной акции «Сад Памяти», инициированной российским президентом в 2020 году. За это время деревья высадили более пяти с половиной миллиона человек из 50 стран мира.

«Мы подготовили 16 участков в лесных зонах и необходимый инвентарь - перчатки, лопаты, ведра, мечи Колесова и более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба. А главной площадкой стало Озерецкое участковое лесничество рядом с коттеджным поселком „Лыжник“ в Дмитрове», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что для удобства жителей Подмосковья организовали бесплатные автобусы до места высадки.

«До центральной площадки можно доехать от станции МЦД Лобня или на личном транспорте. Приглашаем принять участие взрослых и детей. Ждем всех!», - пояснил Воробьев.

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Лобня Андрей Воробьев
17 мая 2024, 22:39
Мозаичное панно конца 80-х годов восстановят в Сергиевом Посаде
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Реставраторы восстанавливают мозаичное панно конца 80-х годов. В советское время оно украшало городской бассейн «Дельфин» в Сергиевом Посаде, однако со временем здание обветшало и его решили снести, но депутат Госдумы Сергей Пахомов и волонтеры клуба «Том Сойер Фест» не дали пропасть великолепному памятнику ушедшей эпохи.

Мозаика состоит из 40 плит, вместе они складываются в два больших изображения дельфина и купальщиц. Работу в конце 80-х годов создал художник-любитель Геннадий Семенов, а теперь в мастерской «Трикотажка ЦЕХ» ее реставрируют неравнодушные жители.

«Это безумно важная для нас работа, поскольку это не только про нас история, это история в принципе про всех, кто когда-либо мимо этой мозаики проходил, смотрел на нее», - рассказал реставратор Павел Юмашев.

Уже удалось отреставрировать порядка 20 плит. Из-за пропажи нескольких фрагментов мозаики, волонтерам придется восстанавливать оставшуюся часть по фотографиям. После завершения реставрационных работ волонтеры планируют вернуть мозаику городу Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Работа Сергиев Посад
17 мая 2024, 21:54
Образовательный интенсив для студентов начался в Подмосковье 17 мая
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Образовательный интенсив Корпоративного университета РСО «СО.Знание» стартовал в Подмосковье 17 мая. Послушать лекции приехали более 100 участников российских студенческих отрядов со всей страны.

Трехдневное обучение бесплатное и пройдет по 18 модулям, посвященным развитию лидерских навыков, охране труда, работе с возражениями, менеджменту, креативности, обучению публичным выступлениям. Прошедшие курс получат дополнительные баллы тем, кто участвует в конкурсе на лучший студенческий отряд.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в Подмосковье приехали более 100 студентов из 50 регионов страны для обсуждения и систематизации образовательной деятельности РСО по всей России.

«Уверена, ребята с пользой проведут время, смогут узнать не только много нового, но и обменяются опытом, заведут много друзей. Мы гордимся нашим областным движением - за последний год оно увеличилось почти в два раза, и сейчас насчитывает более пяти тысяч человек» - отметила Швелидзе.

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Молодежь Студенты Образование

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