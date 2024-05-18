Чемпионат профмастерства для учеников с ОВЗ стартовал в Подмосковье

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в турнире принимают участие более тысячи конкурсантов по 93 компетенциям: «Бисероплетение», «Ландшафтный дизайн», «Массажист», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Поварское дело», и другие.

Помимо соревнований участников ждут деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, а также множество мастер-классов от профессионалов своего дела и ярмарка вакансий.

Соревнования проходят в трех категориях - «школьники», «студенты», «специалисты», а победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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