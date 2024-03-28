28 марта 2024, 12:01

Чемпионат «Профессионалы» для студентов — учителей английского языка прошел в Истре

Пресс-служба администрации города или района
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Чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном формате» провели в Истринском профессиональном колледже. Он прошел с 19 по 22 марта.

Как рассказали в администрации округа, в соревнованиях приняли участие студенты подмосковных колледжей. Они успешно прошли все испытания и показали высокий уровень мастерства.

В результате первое места заняла студентка Истринского профессионального колледжа Софья Грехнева, на вторую ступень пьедестала встал студент Авиационного техникума имени казакова Артем Фадеев, а замкнула тройку лидеров студентка Истринского профессионального колледжа Виктория Карпова.

Призеры получат грамоты Минобразования региона и смогут пройти стажировку в школе № 3 и лицее Истры.

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Истра Студенты
28 марта 2024, 11:56
Более 50 работ представят на творческой выставке участников «Активного долголетия» в Химках
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Выставка творческих работ участников «Активного долголетия» откроется в Химках 1 апреля. Посетители увидят более 50 работ представителей клуба. Выставка будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу — до 14:00.

Выставку поделят на тематические зоны. В экспозиции будут представлены работы из кофейных зерен, расписная посуда, куклы и многое другое.

«Благодаря творческим мероприятиям, кинопоказам, занятиям спортом, курсам компьютерной грамотности, экскурсиям по достопримечательностям Москвы и Подмосковья - химчане могут всесторонне развиваться и узнавать что-то новое для себя», - прокомментировала депутат совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Напомним, клуб «Активное долголетие» в Химках предлагает более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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Химки Активное долголетие
28 марта 2024, 11:55
Игра «Зарница 2.0» пройдет в Подмосковье. Что ждет команды
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Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0.» пройдет в Московской области в мае, но этому будут предшествовать несколько этапов, рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.

Перед финальным - региональным - этапом игры состоятся отборочные и муниципальные этапы. Региональный будет проходить в мае на базе лагеря «Юнармеец» в Щелкове.

«Это будет грандиозное событие. Участниками станут несколько сотен школьников уже на региональном этапе, число в школьных этапах идет на тысячи. Это классная тактическая игра, которая подарит ребятам и эмоции, и компетенции, и командный дух. Они с пользой проведут время», - подчеркнул собеседник «360».

Говоря об особенностях «Зарницы 2.0», Макеев отметил, что цель этой игры, как и любой другой, - это стремление к победе. Некоторые сравнивают «Зарницу» и «Казаков-Разбойников», однако это не совсем корректно.

«„Казаки-Разбойники“ - игра дворовая. Механика проведения „Зарницы 2.0“ иная. Это комплекс военно-тактической игры, там есть испытания, там есть наставники. Это более сложно», - пояснил Макеев.

Среди испытаний, которые будут проходить команды, есть и оказание первой помощи, и ориентирование на местности, распознавание дронов, верификация информации. У членов команды будут разные роли, в частности, они выберут медика, сапера и командира.

Дети
28 марта 2024, 11:35
Ансамбль народного танца из Воскресенска стал призером международного конкурса в Сочи
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Воскресенский ансамбль народного танца «Злато» стал призером международного конкурса «Код нации». Вступления коллективов прошли в Зимнем театре в Сочи.

Ансамбль народного танца «Злато» занимается под руководством Ирины Цыгановой во Дворце культуры «Цементник».

На международном конкурсе коллектив из Воскресенска получил звание лауреата II степени за карагодную пляску Курской области «Тимоня», хорезмский танец «Лязги», татарский танец «Су буенда» и русскую «Молодецкую пляску». Лауреатом III степени также стал солист ансамбля Федор Макаров за танец «Камаринская».

Ранее ансамбль эстрадного танца Maxi Dance из Воскресенска стал лауреатом фестиваля «Культурное наследие» в Москве. Коллектив представил на конкурсе несколько хореографических номеров, которые удостоились наград.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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Воскресенск конкурсы
28 марта 2024, 11:32
Работников культуры поздравили с профессиональным праздником в Ступине
Медиасток.рф
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Федеральные, муниципальные и региональные награды вручили работникам сферы культуры в Ступине. Их поздравили с профессиональным праздником.

С поздравлениями к работникам сферы обратился глава округа Сергей Мужальских.

«Ваш труд, талант и энтузиазм делают наш округ богаче, ярче и интереснее. Ваши достижения можно перечислять бесконечно. Спасибо за умение создавать праздник, красоту, вдохновение и дарить это людям. Желаю реализации творческих идей, здоровья и благополучия», - сказал он.

Для зрителей также провели концерт, подготовленный солистами и творческими коллективами.

Ежегодно в Ступине проходят около семи тысяч культурных мероприятий. В этой сфере трудятся более 500 человек и свыше 50 учреждений.

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Праздники Концерты Ступино

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