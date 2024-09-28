Чемпионат Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске 28 сентября

Чемпионата Московской области состоит из 22-х туров. После Наро-Фоминска местная команда сыграет с футбольными клубами «Чайка» из Королева, «Витязь» - Спортивная школа «Старый городок» из Одинцова и «Дизайн-Окно» из Пушкина.

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В перерыве матча разыграют ценные призы, сертификаты от партнеров команды и футбольной атрибутики команды Солнечногорска.

«Приглашаем любителей футбола посетить матч и поддержать команды! Игроки знают, насколько важна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда сезон понемногу подходит к концу и любая встреча может стать решающей. В настоящее время футбольный клуб „Солнечногорск“ занимает четвертую строчку областного чемпионата», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Чемпионата Московской области состоит из 22-х туров. После Наро-Фоминска местная команда сыграет с футбольными клубами «Чайка» из Королева, «Витязь» Спортивная школа «Старый городок» из Одинцова и «Дизайн-Окно» из Пушкина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На поле выйдут футболисты клубов «Солнечногорск» и «Нара» из Наро-Фоминска. В перерыве матча разыграют ценные призы, сертификаты от партнеров команды и футбольной атрибутики команды Солнечногорска.

«Приглашаем любителей футбола посетить матч и поддержать команды! Игроки знают, насколько важна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда сезон понемногу подходит к концу и любая встреча может стать решающей. В настоящее время футбольный клуб „Солнечногорск“ занимает четвертую строчку областного чемпионата», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.