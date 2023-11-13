Чемпионат Подмосковья по быстрым шахматам собрал 23 команды

«Шахматы рапид - это формат партий с укороченным временным лимитом. Одна партия разыгрывается в течение как минимум 10 минут, но не более часа. Турниры по рапиду и блицу проводятся регулярно с 1897 года», - уточнили в ведомстве.

В общем зачете первое место заняла команда durakov.net, второе место - «Одинцово», третье - ШК «Гроссмейстер» их Мытищ. Среди округов лучшим признали Люберцы, далее следует Подольск и Солнечногорск.

Среди команд с рейтингом более двух тысяч ФШР первыми стали шахматисты команды «Краснознаменск», вторыми - «Команда 64», третьими - «Химки». Среди женщин первыми признали сборную «8 марта», вторыми стали «Шахматные королевы», третьими - девушки из «Академии шахмат» из Королева.

Турнир прошел в МФК Минфина России в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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