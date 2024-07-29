Чемпионат по военному многоборью завершился в Серпухове

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Военные показали отличную физподготовку: они соревновались в беге, стрельбе из мелкокалиберной винтовки и пистолета Макарова, метании гранаты, плавании, прохождении полосы препятствий. По итогам соревнований лучшим вручили медали и грамоты.

В командном зачете победили военнослужащие Омского ракетного объединения, второе место - у воспитанников Серпуховского военного института ракетных войск, а почетное третье заняли представители Владимирского ракетного объединения.

В военном пятиборье первое место завоевала команда четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России. Второе - у Владимирского ракетного объединения. Третье место заняли военнослужащие Серпуховского военного института ракетных войск.

«Всем участникам - успехов в служении Отечеству и спорте. Победителям - показать отличные результаты на следующем этапе - Спартакиаде Вооруженных сил Российской Федерации!», - пожелал офицерам глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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