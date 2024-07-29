29 июля 2024, 23:15

Чемпионат по военному многоборью завершился в Серпухове

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Чемпионат по военному пятиборью и летнему офицерскому троеборью среди военнослужащих ракетных войск стратегического назначения прошел в Серпухове. Победили команды Омского ракетного объединения и четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России.

Военные показали отличную физподготовку: они соревновались в беге, стрельбе из мелкокалиберной винтовки и пистолета Макарова, метании гранаты, плавании, прохождении полосы препятствий. По итогам соревнований лучшим вручили медали и грамоты.

В командном зачете победили военнослужащие Омского ракетного объединения, второе место - у воспитанников Серпуховского военного института ракетных войск, а почетное третье заняли представители Владимирского ракетного объединения.

В военном пятиборье первое место завоевала команда четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России. Второе - у Владимирского ракетного объединения. Третье место заняли военнослужащие Серпуховского военного института ракетных войск.

«Всем участникам - успехов в служении Отечеству и спорте. Победителям - показать отличные результаты на следующем этапе - Спартакиаде Вооруженных сил Российской Федерации!», - пожелал офицерам глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Серпухов Военные
29 июля 2024, 23:35
Кандидатами в депутаты Реутовского городского совета стали 91 человек
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О готовности баллотироваться на муниципальные выборы в Реутове заявили 91 человек. Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября, в результате выберут 25 народных избранников.

Шесть избирательных партий выдвинули своих кандидатов. О намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения заявили семь человек из 91.

Возраст кандидатов от 25 до 60 лет, все они из разных сфер деятельности. Некоторые кандидаты уже были депутатами городского округа Реутов, а часть - на выборах впервые. В числе кандидатов есть участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, есть и Герой России.

Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября. В итоге изберут 25 депутатов: на каждом из пяти многомандатных округов выберут по пять депутатов.

Жители Реутова в этом году смогут отдать свой голос удаленно через систему дистанционного электронного голосования. Регистрация на электронное голосование началась 22 июля.

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Депутаты Реутов Выборы
29 июля 2024, 23:03
Поликлинику на 750 посещений в смену откроют в Видном в 2025 году
Минстрой МО
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Реализация проекта по строительству новой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, продолжается в Видном. Степень готовности объекта превышает 50%. Ожидается, что учреждение откроет свои двери в 2025 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На строительной площадке работают более 120 специалистов, а также задействовано пять единиц специальной техники. На текущий момент выполняются работы по установке внутренних перегородок, отделки помещений, монтажу систем вентиляции и кондиционирования, а также внутренних систем водоснабжения и отопления. Кроме того, начаты работы по реализации фасада.

Площадь поликлиники составит 9,9 тысячи квадратных метров, что значительно улучшит доступность амбулаторно-поликлинической помощи для жителей Видного как взрослого, так и детского профиля.

В здании нового медицинского учреждения разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, служба неотложной помощи, стоматологические кабинеты, отделение лучевой диагностики с современным оборудованием, а также восстановительная медицина и реабилитационные услуги, включая дневной стационар.

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Здравоохранение Строительство Поликлиники Медицина Видное
29 июля 2024, 22:23
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли пострадавшим в ДТП в Шатуре
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 273-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пострадавшим в ДТП в городском округе Шатура. Авария произошла в ночь с 28 на 29 июля.

Начальник подразделения Олег Паршутин рассказал о происшествии, которое произошло на дороге между селом Дмитровский Погост и Коробовским кладбищем. В результате аварии легковой автомобиль «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. В салоне находились водитель и три пассажира.

По словам Паршутина, прибыв на место инцидента, спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание. Далее они совместно с медиками осторожно извлекли пострадавших из поврежденного автомобиля и доставили их к карете скорой помощи.

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Спасатели ДТП Шатура
29 июля 2024, 21:41
Клуб «ВВА-Подмосковье» победил на чемпионате России по пляжному регби
Федерация регби России
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Женская команда «ВВА-Подмосковье» стала чемпионом России по пляжному регби. На финальном этапе турнира спортсменки одержали победу над прошлогодним чемпионом, краснодарской командой «Кубань», со счетом 5:4.

В полуфинале спортсменки, представляющие Московскую область, также обыграли пермский клуб «Витязь» со счетом 6:3, что обеспечило им титул чемпионов страны. «Серебряные» медали завоевали игроки из Перми, а бронза досталась команде «Кубань».

Мужская команда «ВВА-Подмосковье» удостоилась четвертого места. В чемпионате России по пляжному регби в этом году приняли участие девять женских и 12 мужских команд.

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Спортсмены Регби

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