Чемпионат по пляжному регби «Кубок камня» пройдет в Химках 23 марта

«В прошлом году ко дню рождения клуба мы решили провести турнир по пляжному регби среди наших команд-друзей и сделать его ежегодным. Назвали этот турнир с отсылкой к названию нашей команды», - поделился один из организаторов соревнований Дмитрий Черняев.

Особенностью этого чемпионата является его уникальный трофей - каменный кубок. Он выполнен из гранита и украшен острыми прутьями из различных сплавов. Создал кубок своими руками один из спортсменов.

Начало турнира запланировано на 12:30 по адресу: улица Кирова, строение 24. Организаторы приглашают всех желающих - вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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