Чемпионат по плаванию среди сотрудников Росгвардии прошел в Подмосковье

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Как рассказали в ведомстве, мужчины соревновались на дистанции 100 метров, а женщины - 50 метров вольным стилем. Победителями в общекомандном зачете стали представители ФГКУ УВО, второе место заняли сотрудники ОМОН «Русич», а на третьем месте оказался Сергиево-Посадский ОМОН «Пересвет». Им вручили кубки, медали и грамоты.

Победители турнира выступят на чемпионате ЦФО 11 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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