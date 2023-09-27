Чемпионат по ловле рыбы донной удочкой прошел в Павловском Посаде

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Больше всего за пять часов соревнований рыбаки наловили окуней и плотвы. После всю пойманную рыбу пришлось отпустить в водоем. Это одно из главных условий чемпионата.

Победтителей поздравил временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков. Он вручил лучшим рыбакам кубки, медали, грамоты и призы. Третье место заняла команда «Два пельменя», второе - «Подмосковный берег», а победителем чемпионата стала команда «Хайтек».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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