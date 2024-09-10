Чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске» пройдет 19 октября

Международный турнир «Битва в Подольске» пройдет в под девизом «За мир без нацизма, за Россию». Лучшие спортсмены страны и Минска примут в нем участие. Например, боец из Подольск Артем Рябов побеждал на первенстве России и в чемпионате по кикбоксингу в 2023 году. Спортсмену исполнилось 18 лет. Он весит 80 килограммов и занимается единоборствами на протяжении восьми лет в спортивных клубах «Воин» и «Цезарь» под руководством тренера Кирилла Веденкова. В этом году его соперником станет победитель первенства Европы и Центрального федерального округа Даниил Белов из Москвы.

«Турнир проводится с целью патриотического воспитания молодежи и готовности к защите отечества, для популяризации и развития единоборств в России. Пригласим на турнир жителей Курской области, ДНР и ЛНР, проживающих в пункте временного размещения „Мечта“ в Подольске, участников СВО и членов их семей», - сказал вице-президент Профессиональной лиги GPRO Алексей Батин.

Главным событием станет бой между действующим чемпионом GPRO Сергеем Гороховым из Кстова Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии, двукратным чемпионом кубка мира по К-1 Артуром Маковским из Минска. В соглавном поединке в весовой категории до 60 килограммов встретятся победитель первенства России, Европы и мира Шамиль Адухов из Дедовска и многократный победитель всероссийских турниров России Армен Минасян из Москвы.

На протяжении всего турнира сразятся спортсмены из Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья, Минска и Волгограда. Зрелищные бои смогут увидеть зрители старше восьми лет.

На турнир пригласят зрителей в возрасте 8+.