10 сентября 2024, 14:35

Чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске» пройдет 19 октября

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Международный турнир «Битва в Подольске» пройдет в универсальном спортивном центре «Юность» 19 октября. Главным событием станет бой между действующим чемпионом GPRO Сергеем Гороховым из Кстова Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии Артуром Маковским из Минска.

Международный турнир «Битва в Подольске» пройдет в под девизом «За мир без нацизма, за Россию». Лучшие спортсмены страны и Минска примут в нем участие. Например, боец из Подольск Артем Рябов побеждал на первенстве России и в чемпионате по кикбоксингу в 2023 году. Спортсмену исполнилось 18 лет. Он весит 80 килограммов и занимается единоборствами на протяжении восьми лет в спортивных клубах «Воин» и «Цезарь» под руководством тренера Кирилла Веденкова. В этом году его соперником станет победитель первенства Европы и Центрального федерального округа Даниил Белов из Москвы.

«Турнир проводится с целью патриотического воспитания молодежи и готовности к защите отечества, для популяризации и развития единоборств в России. Пригласим на турнир жителей Курской области, ДНР и ЛНР, проживающих в пункте временного размещения „Мечта“ в Подольске, участников СВО и членов их семей», - сказал вице-президент Профессиональной лиги GPRO Алексей Батин.

Главным событием станет бой между действующим чемпионом GPRO Сергеем Гороховым из Кстова Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии, двукратным чемпионом кубка мира по К-1 Артуром Маковским из Минска. В соглавном поединке в весовой категории до 60 килограммов встретятся победитель первенства России, Европы и мира Шамиль Адухов из Дедовска и многократный победитель всероссийских турниров России Армен Минасян из Москвы.

На протяжении всего турнира сразятся спортсмены из Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья, Минска и Волгограда. Зрелищные бои смогут увидеть зрители старше восьми лет.

На турнир пригласят зрителей в возрасте 8+.

Подольск
10 сентября 2024, 15:07
Баскетболистки из Мытищ выступят на первенстве России
пресс-служба городского округа Мытищи
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Две девичьи баскетбольные команды из Мытищ успешно выступили на отборочных турнирах в Видном. Спортсменки прошли отбор на всероссийские соревнования.

Участие в региональных отборочных турнирах первенства России приняли команды из Мытищ 2010 и 2012 годов рождения. Так, 12-летние спортсменки под руководством тренера Ольги Лаптевой выиграли три из пяти матчей.

Команда 14-летних спортсменок под руководством Натальи Жилиной допустила одно поражение на финальный день турнира, что уже никак не повлияло на распределение путевок всероссийских соревнований. Теперь обе команды будут представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях.

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Мытищи Баскетбол Видное
10 сентября 2024, 14:37
Более 10 учителей примут участие в конкурсе молодых педагогов в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск стартовал конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют-2024». В нем поучаствуют 14 педагогов из 12 школ муниципалитета.

Конкурсантов поздравили с началом испытаний, а педагог младших классов школы «Горизонт» и победитель прошлого года Анна Баранова поделилась своим опытом.

Цель конкурса выявить и отметить талантливых учителей, повысить престиж профессий образовательной сферы.

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Учителя Воскресенск
10 сентября 2024, 13:36
Свыше 10 тысяч детей из Богородского округа отдохнули в летних лагерях
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Летняя оздоровительная кампания завершилась в Богородском округе. В оздоровительных лагерях отдохнули 10 668 детей.

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Богородском городском округе. Детские лагеря, расположенные на территории округа, обеспечили безопасные и комфортные условия для отдыха детей. В этом году путевки получили 1152 ребенка, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также более 100 детей из семей участников СВО.

Летом в лагерях работали различные кружки и секции по интересам. Ребята участвовали в экскурсиях, походах, культурных и спортивных мероприятиях.

Всего около 80 тысяч детей посетили загородные лагеря Московской области за первые два месяца летнего сезона. При этом в пришкольных отдохнули порядка 70 тысяч ребят, а на черноморском побережье - 3,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Детские лагеря Богородский
10 сентября 2024, 13:17
Хромушин и Воропанов получили новые должности в сфере энергетики Подмосковья
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Отрасль энергетики ставит серьезные вызовы перед Московской областью, где постоянно растет потребление тепла и электричества. Чтобы эффективно решать поставленные задачи, в правительстве региона пошли на кадровые перестановки, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул: принципиально важно, чтобы большую программу модернизации энергетики, как и прохождение осенне-зимнего периода, координировали сильные управленцы. Для этого в правительстве приняли ряд кадровых решений.

Пост министра энергетики доверили Сергею Воропанову. Ранее он уже работал в сфере энергетики, кроме того, более шести лет был мэром Вологды.

«Последние два месяца вы активно работаете по программе модернизации жилищно-коммунальной системе, прежде всего - отопления. Мы провели достаточно большой аудит, на следующие три года у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и всего, что касается состояния домов. Вы эту тему знаете», - обратился к Воропанову Андрей Воробьев.

Курировать сферу энергетики будет Евгений Хромушин.

«Евгений Акимович у нас был на совмещенной позиции, сейчас он - выделенный вице-губернатор. Вы уже видите благодарность жителей. Очень надеюсь, что мы вместе с вами будем видеть ее и в осенне-зимний период», - добавил губернатор.

Он пожелал Хромушину и Воропанову успехов и вдохновения на новых должностях.

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Андрей Воробьев

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