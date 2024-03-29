Чемпионат по игре «Брейн-ринг» прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

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Ребятам предстояло дать верный ответ на вопрос ведущего раньше соперников. В финале две команды набрали равное количество баллов, поэтому для них провели дополнительный раунд.

По итогам игры чемпионом стала команда из гимназии № 1, вторыми стали ребята из лицея № 23, а бронза досталась лицею № 6.

Вскоре в молодежном центре «Олимпиец» пройдет открытый чемпионат по игре «Ворошиловский стрелок». Он состоится 25 апреля в 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».